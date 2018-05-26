أسعار رمضان هي الأفضل للاقتصاد

هناك شكوى من أن البعض في رمضان يتمونون ليس فقط لهذا الشهر الكريم وإنما للأشهر التي بعده أيضًا؛ مستغلين التخفيضات التي تعرضها المحلات التجارية فيشترون ما يتعدى حاجة الشهر. وهذه الشكوى وإن كانت على حق فهي شكوى من جانب واحد. فالسؤال يفترض توجيهه ليس للمشترين وحدهم وإنما للبائعين كذلك.

بالفعل فالأسعار على بعض البضائع في رمضان منخفضة بشكل ملفت للنظر. فأسعار بعض السلع عليها تخفيضات بشكل كبير قد تصل إلى أكثر من 70 % مقارنة مع أسعارها قبل رمضان. فالمشتري صار بإمكانه الحصول أحيانًا في شهر الخير على أربع سلع بسعر سلعة واحدة. إذًا فالمحلات التجارية هي التي تدعو مرتاديها للأقبال على الشراء بالجملة. لأن الكثير من السلع المخفضة لا تعرض بالقطعة وإنما مجموعة. فالمشتري هنا يقع في مصيدة الأغراء التي تتفنن أساليب التسويق والدعاية المتقنة في عرضها بأشكال وألوان مختلفة.

وهذا ليس كل ما في الأمر. فالأسواق التي تبيع بضائعها في رمضان منخفضة بنسبة 75 % عن سعرها قبل رمضان لا تخسر. بالعكس فهي تحصل على ربح ربما أكبر من حيث الحجم الكلي. فهي تربح على كل سلعة أقل ولكن مجمل الأرباح التي تحصل عليها في رمضان هي أكبر من مجمل الأرباح التي تحصل عليها قبل رمضان نتيجة شراء الناس بالجملة وبكميات كبيرة. إذًا فالمشتري، والحالة تلك، ليس له ذنب. ولا أريد أن أقول إنه ضحية، فهو قد تصرف ليس مجبرًا وإنما بمحض إرادته فنفذ ما خطط له البائع.

من ناحية أخرى فإن هذا يعني وبشكل واضح أن المحلات التجارية تبيع بضائعها في غير شهر رمضان بأسعار مرتفعة جدًا. وهذا أمر يعني أن الاستثمار التجاري هو أجدى من بقية الاستثمارات. فرؤوس الأموال الصناعية والزراعية لا تحصل على نفس معدل الأرباح وإنما أقل بكثير.

وهذا يخلق مشكلة اقتصادية تتعدى المشتري المسكين الذي وقع في حبال ما نصب له. فإذا كان الاستثمار التجاري، ذو دورة رأس المال القصيرة، يدر كل هذه الأرباح فإن رؤوس الأموال سوف تفضل التدفق على هذا القطاع بدلًا من التوجه إلى الصناعة وما وراءها من تعب ومشقة. إن معدل الأرباح هو الذي يحدد توجه رؤوس الأموال ولذلك فإذا كنا نطمح أن تتوجه رؤوس الأموال على قطاع الصناعة وغيره من القطاعات المهمة فيفترض أن نحارب هذا الجشع والمبالغة في الأسعار. فهذا من شأنه أن يحول دون ظاهرة التسوق الجنونية التي نراها في رمضان من ناحية ويساهم في تطور قطاعات الاقتصاد الأخرى وعلى رأسها القطاع الصناعي من ناحية أخرى.

* نقلا عن "الرياض"