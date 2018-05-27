مسلسلات.. مسلسلات.. مسلسلات !

.. ينتظر المسلمون بفارغ الصبر حلول شهر رمضان المبارك من العام للعام، فإذا دخل شهر رجب المحرم دعوا ربهم: «اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان». وكلنا يعلم أن هذا الشهر الكريم للصوم والعبادة من ذكر وصلاة لما فيه من الفضائل التي يمن بها الله على عباده الصائمين. وهو شهر أوله رحمه، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: «كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به».

وفي كل عام قبل حلول شهر رمضان بثلاثة أشهر تبدأ القنوات التلفزيونية العربية والخليجية بالإعلان عن نصيب كل قناة من المسلسلات الدسمة -حسب تعبيرهم- والتي يرى أغلبنا أنها للهو ومضيعة للوقت وليس فيها شيء من الدسامة احتراماً للشهر الفضيل الشهر.

ومع بداية شهر رجب شاهدنا بالمملكة على الأرصفه وفوق الكباري إعلانا جاذبا اسمه «غصب» أفردوا له صفحات كاملة بالصحف المحلية.. وفيما بعد علمنا بأنها قناة تلفزيونية واختير هذا الاسم لاجتذابك لمشاهدتها.

ونشرت صحيفة «عكاظ» الأحد 29 رجب 1439هـ خبراً بعنوان (القنوات السعودية تبتلع هوامير الشاشة) جاء فيه: «رهان (غصب) الذي أطلقه القائمون على التلفزيون السعودي منذ أيام، في حملة جديدة يستهدفون بها التهام النصيب الأكبر من كعكة المشاهد، بدءا من الموسم الرمضاني، سيكون التحدي الأكبر في تاريخ القنوات السعودية الرسمية منذ تأسيسها، فعلى أن مفردة (غصب) كانت تحمل دلالة ناقدة في حقبة ما على مستوى التلفزيون ورتابة بعض أعماله، إلا أنها اليوم تأتي كجاذبة لمؤشر (بوصلة) المشاهدين وتراهن على ذلك بكم التغييرات المنتظرة.

وجبة رمضان هذا العام دسمة وعالية في نسبة الإنتاج الحصري، وقد يكون مسلسل «عوالم خفية» لأهم نجوم العالم العربي وزعيم الممثلين عادل إمام أهم عمل حصري لقيمته ومكانته وتكلفة إنتاجه العالية. كما تعرض القناة مسلسلا جديدا للكوميدي الشهير محمد هنيدي بعنوان «أرض النفاق»، ومسلسل «طايع» لعمرو يوسف ومن إخراج عمرو سلامة في بث حصري، إلى جانب مسلسلين أحدهما لنيللي كريم ويحمل اسم «اختفاء»، أما المسلسل الآخر فهو «بالحجم العائلي» للنجم الكبير يحيى الفخراني وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.

أما خليجياً، تحضر سيدتا الشاشة الخليجية حياة الفهد وسعاد عبدالله بمسلسلين.

والناس تتساءل: ما هي الفائدة التي تعُم على المشاهد من هذه المسلسلات التي تنتشر في كافة القنوات؟ ولماذا تكثر هذه المسلسلات وتتنوع في شهر رمضان المبارك؟

السطر الأخير:

قال صلى الله عليه وسلّم: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا

وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

* نقلا عن "عكاظ"