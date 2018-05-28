التحرش ... «البوابة الحرجة المهْمَلة»

لأن التحرش يعبر بيننا بلا قانون، فلا غرابة أن يُستخدم في أي لحظة عابرة «حَلًّا» لما ترفضه العقول المتصلبة وتعتقد أنه مدعاة للتغريب والإفساد. مَرَّ وعَبَر «التحرش» في الأوساط والطرح المتناثر كمفردة مطاطية «بالغة» الحذر على صعيد الإثبات والتعاطي، والجيل الحالي لا يدقق في هذه المفردة جيداً وتتناولها حاسة السمع لديه بلمحة من التساهل، ويعتقد في الوقت ذاته أن المفردة لا تتحقق إلا في حال المضي لما وراء الخطوط الحمراء والضرب من تحت الحزام، ويعلم فوق ذاك أنها لا تقرأ جيداً من جوانب الكشف ولا العقوبات المصاحبة، فالذهاب الجريء إلى تفاصيل الكلمة ومساحاتها المتجاوزة للعرف والعقل هو نزف عالٍ لا يعالج إلا بعقوبة «بَحَّ» صوت العقل المتزن الواعي وهو يطالب بها، وأكَّد أنها تتنامى تحت تأثير غياب الرادع وتمييع المفردة، والانتظار الممل والمضحك لأن تتحول لما نصفه بـ «الظاهرة» كي نبدأ في شحذ الهمم وفتح دكاكين الكلام والتنظير المتأخر الذي سيعرض جملة من الحلول، لكنها حلول تحضر على أنقاض من عانى من لعنة هذه المفردة وتحمل تجاوزاتها وحرقتها راغماً ومكرهاً.

من يقول أنه لا تحرش لدينا فهو يحاول صرف النظر عن المتعطشين لإيذاء الآخر، ويسعى إلى تغطية خلل أخلاقي يتنامى ولا مساحة لقص أطراف هذا الخلل إلا بقانون وتقويم مصاحب، حتى نعالج كل المرضى المصابين بمرض السيطرة على الأنثى.

التحرش كـ «سلوك» في غاية الخطورة لأنه يقود إلى فعل المحذور، وتناول التحرش بالمجمل على أنه طريقة متاحة ومباحة وعلاج ممكن لأي قرار لا يروق للمزاج المتطرف والمتصلب هو تناول محبط ومربك ورديء، رداءته في أن العقل المقتنع بالطريقة والعلاج مأزوم ومريض ويملك قُصورا في الفهم ستكون تفاصيله شديدة التأثير وعميقة الجراح، والخوف من أن هذا العقل يقدّم النصوص الشرعية بما يتفق مع المزاج ويقدمها في طرح مهترئ ويحقنها في أفراد سريعي التصديق ومتباينوا الاهتراء، فيتفقون مع الطرح والرأي ويؤدون دور «الهم الجديد على القلب».

غياب القانون المعلن الصريح عن فعل التحرش يُنْزِل من علامات الاستفهام ما يكفي، ويضع المقدار ذاته من العلامات، متربعاً في الصف الثاني على تواجد من يفكر بهذه العقلية من دون أن يُسَأل أو يُوقف أو يُعاقب، العقوبات المبنية على دراسة الحالات وسؤال الضحايا ستكون أشبه بالمعاملات الحكومية الطويلة والمملة والمنتهية فجأة. كنا نظن أن التحرش مفهوم مراهق ونقص عقلي فقط، إنما بات من الضروري أن نؤمن بأنه مرض سلوكي له مسبباته الصغرى والكبرى والتي ندور حولها لكننا لا نتجه لها، نحن ننتظر ومنذ زمن طويل أن يرى قانون التحرش النور، والمرحلة المقبلة مرحلة تحمل بطياتها جملة من التغيرات وجوانب التحول، ولا بد من إقرار هذا القانون كي لا تختلط كثير من الحالات ويصعب الفصل بين تجاوز وآخر، مكافحة التحرش والقانون المصاحب سيكون حضوره متأخراً جداً وقد أتفهم التأخير أو أي أمر مصاحب له، إنما عاجزٌ حتى اللحظة عن تفهم من يعارضه ويستميت لكي لا يرى القانون المنتظر بوادر النور والتطبيق!

*نقلاً عن "الحياة"