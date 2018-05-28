تقنيات مشاريع الإسكان

ذكرت وزارة الإسكان أنها بدأت في تنفيذ عدد من مشاريعها باستخدام تقنيات بناء حديثة تضمن الجودة العالية وتقدم الضمانات لجميع المستفيدين من تلك المشاريع. ومن مميزات هذه التقنيات تسريع البناء مقارنة بالوقت الذي تحتاجه عملية البناء التقليدية، مع خفض للكلفة بنسبة 30 في المئة، وتحسين الجودة بحسب ما ذكر.

ولا شك أن «الإسكان» في سباق مع الزمن لتوفير وحدات سكنية، وقد لفتت نظري عبارة «الضمانات للمستفيدين» من تلك الوحدات وهو أمر مطلوب، وبحكم أن الوزارة ومن خلال سياساتها وبرامجها دفعت بعض المستفيدين إلى البنوك التجارية، فمن باب أولى ضمان الوحدات التي تسوّقها البنوك، فهي الجهة الرسمية المعنية، وهو ما سيخفف الضرر على من تورّط في وحدات سكنية معيبة، ومن زاوية أخرى، أتمنى على «الإسكان» ألا تكون سرعة الإنجاز عائقاً أمام تحسين البناء المناسب للمناخ من ناحية المواد المستخدمة ونوع العوازل وتصميم الوحدة السكنية، كما أن الخرسانة والطوب الأسمنتي أسهما في زيادة الحاجة للتكييف وهدر الطاقة في فصل الصيف الطويل.

*نقلاً عن "الحياة"