كوميديا رمضان تكشف تراجيديا النخبة

كانت تجربة ردود الفعل على تغريدة كتبتها أول يوم من رمضان فريدة من نوعها. وموضوع التغريدة كان وجهة نظر حول الحلقات الثلاث الأول لمسلسلات رمضان: «شير شات» ومسلسل «عوض أبا عن جد» والمسلسل الثالث «العاصوف». لم يكن مضمون التغريدة هجومياً على أحد ولم أذكر أسماء ولم تطالب التغريدة بمنع أو إيقاف أي عمل فني، كلما في الأمر أن التغريدة طرحت تساؤلاً عما يجري وكيف صادف أن تكون الحلقات الافتتاحيّة للمسلسلات الثلاثة (المعدة لوقت الذروة في أول يوم من شهر رمضان) متوافقة في مضمونها لتصور المجتمع السعودي في هذه الصورة التي رأيتها غير موفقة.

كتبت التغريدة وذهبت لصلاة العشاء والتراويح وبعد أن فرغت من الصلاة وجدت إشعارات حساب تويتر قد تخطت كل المقاييس المعروفة خلال ساعتين تقريباً، وخلال ثلاثة أيام تلت تجاوز عدد مشاهدي التغريدة مليونين وأعاد تغريدها أكثر من 20 ألف حساب، واليوم ومن خلال التأمل في هذه التجربة أستطيع أن أقول إنني خرجت بعدد من الاستنتاجات لعل من أهمها وضوح ارتفاع مستوى الوعي العام وثبات صحة نموذج علمي (Model) كنت عرضته في محاضرة بالنادي الأدبي في الرياض عن محددات ومسار الانتشار الواسع للرسائل الشخصيّة عبر الوسائط الإلكترونيّة.

واللافت للنظر أن جماهير الناس (بشكل عام) كانت تناقش وتحاور وتعترض وتؤيد في حوار صحي، أما بعض الرموز الإعلاميّة والفكريّة فقد شرقت وغربت كما تبين في تعقيبات بعضهم ومداخلاتهم مع التغريدة، لم تكن الفكرة هي محور الاهتمام النخبوي بل كانت قوالب المرجعيّة هي التي تشد هؤلاء سواء أولئك الذين يحاولون مصادرة الرأي بالقمع أو أولئك الذين يحاولون توجيه الحوار إلى محاكمة تيارات وتصفيات أيديولوجيّة.

ويتضح ذلك أكثر حين تقرأ تعقيبات وتلميحات بعض سجناء التفكير المقولب ممن استعبدتهم لوازم «الشلليّة» الفكريّة أو واجبات «الحزبيّة» المتلونة سواء أولئك الذين لم ترق لهم التغريدة أو أولئك اللذين وضعوا لها عناوين لا أصل لها. ومما يثير العجب أن يأتيك من يهاجم وجهة نظرك التي كتبتها في تغريدة يتيمة ويحاول مصادرة رأيك في حلقة من مسلسل ثم تراه يشمر عن ساعديه ليكتب المقالات والتغريدات مدافعاً عن حق مسلسل من 30 حلقة في محاكمة ماضي المجتمع وحاضره دونما معارض.

وما لم يدركه بعض الهواة في عالم الدراما التلفزيونيّة ومن يدافع عن حقهم في التسطيح والتهريج أن الأوطان في مراحل معينة توظف أدوات المسرح والسينما ومصادر القوة الناعمة ضمن جهود التعبئة العامة للمجتمع، ولكن حتى تنجح هذه الجهود وتسهم في دعم مراحل التحول الاجتماعي والاقتصادي لا بد من معايير أهمها عدم هز الروح الوطنيّة وتقوية فرص الاعتزاز بماضي وحاضر المجتمع وإبراز القدوة والنموذج.

الدراما الكوريّة رفعت نسبة السياح وعززت الصورة الحضاريّة وكذلك فعلت الدراما التركيّة وقبلهما السينما الأميركيّة لأن القائمين على الإعلام وصناعة الفيلم يعلمون أن تعزيز الصورة الذهنيّة الإيجابيّة لبلدانهم ومجتمعاتهم واجباً وطنياً، مشكلة الدراما لدينا أن معظم نجومها لم يدرسوا الفنون في معاهدها بل اعتمد بعضهم على تاريخهم في المسارح المدرسيّة أو إجادتهم مهارات «الذب» في الاستراحات والمجالس ولكن هذا ليس الفن وتلك ليست الدراما.

قال ومضى:

غداً سيمنحك التاريخ صفحة وأنت اليوم من يضع مضمونها..

*نقلاً عن "الرياض"