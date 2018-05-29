لكل منا العديد من الهموم والمشاكل التي تجعل له جانباً مظلماً في حياته.

الكثير يتضجر ويتألم ويحمل آلامه إلى كل مكان، وأينما حل إنسان متشائم أغلق كل أبواب الأمل والسعادة وأصبح لا يكل ولا يمل من التذمر.

في حياتي الكثير من الآلام والتي قد تكبلني وقد تهدّ قواي ولكن دائماً ما أتغلب عليها وأجعلها في المكان المخصص لها، أو بالأغلب أتخلص منها بحلّها ومعرفة التعامل معها.

ومن واجبي على كل شخص أقابله أن أبتسم له وإن لم أقدم الخير له فلا أوذيه ولا أُحمله هموماً ومشاكل قد يكون لديه أكبر منها، فلكل إنسان خارطة من الآلام فرفقاً بهم ومن الرقص على همومهم وجراحهم والعبث بها.

هناك أشخاص قلة نثق فيهم قد نتشاور معهم لكي نحل أمورنا أو قد تكون لديهم آراء قد كانت غائبة عنا وبالنهاية (استفت قلبك ولو أفتوك).

كل إنسان معرض في حياته للعديد من الأمواج العاتية التي قد تقضي عليه وتغرقه في غياهبها أو يكون قادرا على التجديف والنجاة بقوة وعزيمة وأمل بالله أولاً، وبأن بعد كل شدة وكربة سيظهر فرح ونور يغمرنا فرحمة الله وسعت كل شيء فالله عند حسن ظن عبده به.

ثقتي وأملي بالله كبيرة بأنه دائماً معي في كل أمور حياتي ويدبرها لي كيفما يشاء وأنا آمنة مطمئنة.