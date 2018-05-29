العاصوف بعيون يابانية

ما الذي سيحدث لو أن مسلسل العاصوف عرض على جمهور ياباني أو أميركي أو ألماني كما تعرض الأعمال الأجنبية على شاشاتنا؟ بهذا السؤال أحاول أن أنقي العمل من البعد الاجتماعي والثقافي. سيتتابع المسلسل أمام المتفرج الياباني عارياً من تأثيراته الجانبية ومشكلات السعوديين التي تحيط به، لن يجد المسلسل يابانياً صحوياً يدينه ويشنع عليه ولن يجد يابانياً معادياً للصحوة يقف معه بأي ثمن، عندئذ لن يتعرض لحملة إعلامية (مع أو ضد) تحرض على مشاهدته لأسباب لا علاقة لها بالفن، سيتفرج عليه الياباني لقضاء وقت ممتع، سيعود إليه كل ليلة ليعرف ما الذي سيحدث.

يقوم المسلسل التلفزيوني المتتابع على عامل اسمه الترقب، تنتظر بشغف ما الذي سيحدث في حلقة الغد، هل ستقوم العصابة بقتل الطفل المختطف أم سيدفع الأب الفدية أم أن البوليس سيقوم بعملية اقتحام نتائجها غير مضمونة، يعيش المشاهد بين هذه الخيارات المطروحة أمام شخصيات المسلسل طوال حلقات المسلسل، الأم تطالب بدفع الفدية فوراً وتطالب البوليس بالكف عن المغامرة والأب على استعداد أن يدفع الفدية ولكنه يخشى من الابتزاز فينتهي الأمر بقتل الطفل وضياع الفلوس أما في مركز الشرطة فالأمر أكثر تعقيداً، الرضوخ لمطالب الخاطفين يسيء لسمعة الشرطة والاقتحام عملية محفوفة بمخاطر كبيرة، هذا التضارب في اتخاذ القرار يجعل المشاهد شريكاً في النص، سينقسم المشاهدون إلى عاطفيين يؤيدون رأي الأم وواقعيين يرون أن رأي الأب أقرب إلى الصواب وهناك من سيرى أن الاقتحام لن يحرر الطفل فقط بل سيساهم في منع الجريمة مستقبلاً.

عندما تنتهي من التفرج على مسلسل سيترك في ذهنك قصة، تستطيع أن تقصها على الآخرين بصرف النظر عن العوامل الاجتماعية أو الثقافية أو مكان التصوير أو زمانه. ستتجرد القصة من أصلها ومن بيئتها، حكاية يستمتع بها المشاهد السعودي والمشاهد المصري والمشاهد الياباني دون تمييز.

نتابع بشغف قضية ثأر في الريف المصري ونتابع بنفس الشغف قصة حب بين شابين في نيويورك ونتابع دون انقطاع أحداث جريمة تجري وقائعها في سدني، الشيء اللافت أن المشاهد لهذه المسلسلات أو الأفلام يعرف تمام المعرفة أن تلك القصص ليست سوى قصص خيالية اختلقها المؤلف لإمتاعه.

على ضوء هذا كيف تقرأ مسلسل العاصوف، ما القصة التي تسحبك يومياً وتفرض عليك الإسهام في تقديم حلول لها أو توقعات لما سوف يحدث في الحلقة المقبلة أو أن تدفعك إلى الانحياز مع هذه الشخصية ضد الشخصية الأخرى.

ما القصة الرئيسة التي تدور حولها أحداث وحوارات مسلسل العاصوف وعلى ماذا يرتكز شغف المشاهدين؟

*نقلاً عن الرياض