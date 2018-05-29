بإمكان أحدنا أن يركن مهمات عمله وحاجات أسرته وأولويات في حياته من أجل يحظى بعمرة في رمضان، الكل يسارع لأداء هذه العبادة مهما كلف الأمر وعلى رغم ما يمكن وصفه بالأهم.

العمرة في رمضان تحولت إلى ما يشبه العادة السنوية التي يصبح لزاماً تأديتها وتسجيلها في خانة الواجبات المفروضة كل رمضان، جمل كهذه قد تثير البعض، ولكنها تفتح نوافذ نقاش جادة وحادة، ومن يقرأ بـ «نصف عين» سيعتقد أني ضد القيام بعمرة في هذا الشهر الفضيل ولهم حرية الاعتقاد والتفسير والتحليل والتأويل، ولكن ما أنا ضده بالضبط هو هذا «الهوس» الشعبي بالعمرة من دون أن نلمس شيئاً من السلوكيات الحميدة أو الأثر الفعال فينا نتيجة القيام بهذا الخير والفضل.

الكل ينشد الأجر وتحصيله، وليس منا من لا يحب أن يكون ذا أثر وذكر، إنما أشعر بأن الهوس بالتقاط الصورة ونقل مخطط الطريق والتباهي بالنجاح في أداء العمرة بات هو الهدف وما يجتهد له المعتمر أكثر من أي شيء آخر. ربما لم تسعف الظروف آخرين لهذا الفضل، وقد يكون من المنهك لبعضهم أن يؤديها في هذا الشهر ولديه ما يمنعه من ظرف واحتياج وعجز. ليس من العقلاني ولا المبهج أن ننقل طقوسنا الخاصة وأفعالنا المفترض أن تحاط بالسرية والروحانية عبر نوافذ ووسائل التواصل والاتصال.



أعرف كثيرين حين يهزهم الشوق للسفر والتغيير وضعوا العمرة من جملة الأهداف وساروا ببركات الرب. أحب الذين يؤدون كل أشيائهم بصمت، وأحب أكثر أولئك الذين تنعكس أفعالهم على سلوكياتهم سريعاً، وأثق في الذين يمضون لخطواتهم الدينية من دون نقل حي ومباشر لها من أرض الميدان. مزعج أن يتنامى فينا من يحول الشعائر الدينية إلى عادات لا تضيف إلى رصيد السلوك والوعي شيئاً، ومحبط أن يكون السباق من أجل الفوز بالشكليات على حساب الفعل المجرد. بات من السهل جداً أن يقول أحدهم، سأذهب لأخذ عمرة على رغم الزحام الشديد والمساهمة في التضييق على من هو أكثر اشتياقاً وتلذذاً ورغبة في أن يسجل في رصيده الشخصي عمرة في رمضان، ولهذه العمرة بلا شك في شهر الخير وهج وجو مختلفان، إنما يفسد هذا الجو من يرى في عمرة رمضان مساحة للمقارنات والمزايدات الاجتماعية والتفوق الديني وأنها تشطب كثيراً من أوجه التقصير الماضي ومن ثم فلكل تقصير ماضٍ عمرة في رمضان.

السعي إلى هذه العمرة فعل محمود ولا يقف ضده إلا من لا عقل له، لكن السعي باعتبار أن ذاك عادة سنوية لا بد من تأديتها والتخلص من الصراع النفسي في شأنها هو ما يستحق البحث والنقاش والتيسير والعودة إلى المساحات الواسعة لكسب الأجر وحصد ثمار الشهر وبركاته، وفسح المجال لمن يعد هذه العمرة حلماً لا عادة، ومن يراها ضرورة لسطر فضفاض مفاده «أبشركم كل رمضان... أؤدي عمرة»، فيما باقي الحضور الشخصي في ميادين الحياة يئنّ ويتراخى.

*نقلاً عن "الحياة"