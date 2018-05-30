تطوير القطاع الثالث

واصل الحديث عن تقرير مؤسسة الملك خالد الخيرية المهم والمعنون بـ : «آفاق القطاع غير الربحي 2018» والذي لن تكفي مقالتان للإحاطة بكل ما فيه، على رغم أنه مختصر ومركز ويذهب إلى النقاط مباشرة، ولعل هذه الصفة ما يميز عمل المؤسسة ونطمح إلى أن تميز جميع الأعمال في السعودية «الجديدة».

إحدى أهم المقارنات «المختصرة» في التقرير هو الأثر التنــموي للقـــطاع غير الربحــي، إذ يبـــرز الـــدور الكبير للقــطاع في تقـــديمه الخــدمات الاجتــماعية والصحية والتعليمية والتي تشكل عالمياً غالبية أنشطة المنظمات غير الربحية.

وهي مقـــارنة بدول في نـــسبة المنظمات الخدمية من إجمالي عدد المنظـــمات غير الربحية في الدول وفقاً لتقرير مركز دراسات المجتمع المدني لجامعة «جون هوبكنز» الأمــــيركية بعنـــوان: «الوضع العالمي للمجتمع المدني والتطوع في ضوء تطبيق المعايير الصادرة عن الأمم المتحدة».

تظهر المقارنة أن النسبة في اليابان هي ٩٥ في المئة، و «الكيان الصهيوني» ٨٩ في المئة، وكندا ٨٥ في المئة، وفرنسا ٨٠ في المئة، والبرازيل ٦١ في المئة، والسعودية ٥٥ في المئة.

وأعجبني من المؤسسة في تقريرها أنها لم تغفل تغيير مسمى «إسرائيل» الوارد في المقارنة الأممية أعلاه إلى «الكيان الصهيوني».

ومع تفاؤل التقرير باهتمام الرؤية السعودية بالقطاع غير الربحي، إلا إنه يشير إلى نقطة مهمة إحصائياً، بحيث تشير تقديرات مؤسسة الملك خالد إلى أنه من الصعب الوصول للمستهدف في إسهام القطاع في الناتج الإجمالي بحلول عام ٢٠٢٠، على افتراض استمرار استخدام آلية الاحتساب الحالية، والتي تخضع بدورها للمراجعة من قبل الهيئة العامة للإحصاء لتكوين حساب فرعي يحسّن من دقة احتساب إسهام القطاع عبر تبني المعايير الصادرة عن الأمم المتحدة في هذا الصدد.

وبالاعتـماد على تقديرات إسهام القطاع في الناتج السعودي الصادر عن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عند ٤٣٧٥ ملــيون ريال، من المتوقع أن يصل إسهام القطاع في عام ٢٠٢٠ إلى ٦٥٠٥ ملايين ريال، ما يعد دون الرقم المستهدف في عام ٢٠٢٠ في برنامج التحول الوطني عند ١٦ بليون ريال.

التقرير يوصي بـ10 توصيات جوهرية مفصلة أذكر منها: اعتماد تعريف إجرائي لكل من منظمات القطاع غير الربحي والتطوع في المملكة، وتنمية القطاع غير الربحي في المملكة عبر تخصيص برنامج تنفيذي لرؤية المملكة ٢٠٣٠ لتعظيم أثره، وإنشاء هيئة لتنمية القطاع، وتوسيع نطاق العمل غير الهادف للربح عبر وضع الممكنات النظامية والتشريعية، وتعظيم الأثر التنموي لجمعيات البر، ومنح الهيئات المهنية والجمعيات العلمية المزيد من الاستقلال المالي والإداري، وإطلاق برامج أكاديمية في الجامعات السعودية لتخصص إدارة المنظمات غير الربحية، وتطوير آلية احتساب إسهام القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي، واستثناء التعامل مع المنظمات التنموية الدولية التي تشارك السعودية في تمويلها أو عضويتها من القيود الواردة في نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وحث المنظمات غير الربحية على مواءمة ومطابقة أهدافها وبرامجها وأنشطتها مع الأولويات الوطنية الواردة في رؤية ٢٠٣٠.

*نقلاً عن "الحياة"