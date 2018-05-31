فواتير الكهرباء تستفز المواطنين وبقوة فيعبرون عن تعبهم معاً في هاشتاق # فاتورة_الكهرباء ومن خلال بعض الصراخ الذي قرأته في الهاشتاق ومن خلال البسطاء الذين أعيش معهم وأسمعهم يتحدثون عن معاناتهم معها في كل مكان.. قررت أن أكتب وقد كتبت عن ارتفاعها في مقالات سابقة وكنت أتمنى أن تنتهي الأمور الى حلول وأن يكون الارتفاع غير المبرر إطلاقاً مقبولاً لديهم ويحرك فيهم البحث عن سبب الارتفاع فإن كان السبب القراءات الخاطئة وجب التعديل وإن لم يكن فمن حق المستهلكين أن يعرفوا سر هذا الارتفاع الذي استفز الشارع كله وبإمكانهم متابعة ما يكتبه المدونون ليعرفوا حجم مأساة الناس والذين بأمانة باتوا يقلبون الكفين وهم في حيرة من أمرهم فهل من مجيب؟

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أقدر لإدارة العلاقات العامة تواصلهم بخصوص المقالات السابقة والذي لم يكتمل حيث قام أحد أفراد العلاقات العامة بالإتصال على قسم الرأي ومن ثم طلب رقم تلفوني بهدف التواصل معي وانتهى الأمر إلى تطنيش الموضوع وكأن شيئاً لم يكن !! وهنا يكون الأهم الذي أتمنى أن يصل الأمر لمن يهمه الأمر وليعلم الجميع أن كتابتي للناس ليست إلا محاولة لنقل الحقيقة بهدف تخفيف العبء عن الناس الذين يواجهون اليوم الكثير من الالتزامات وخاصة في رمضان والعيد إضافة إلى كثير من الهموم وهي والله كثيرة !!، لتأتي شركة الكهرباء وتكمل الناقص في فواتير قاسية لا يحتملها الضعفاء أبداً أبداً فهل هناك من

حلول...،،،،

(خاتمة الهمزة) .. كيف يدفع البسطاء فواتير تجاوزت قيمتها المنطق والمعقول ووصلت إلى مبالغ خيالية ومن يصدق أن تأتي فاتورة بقيمة 2700 ريال لدور واحد ولشهر واحد !! وهي خاتمتي ودمتم.

نقلاً عن "المدينة"