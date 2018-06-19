محاسبة المستفزين

بين آونةٍ وأخرى تبادر الجهات الأمنية والنيابة العامة بالإعلان عن القبض على بعض الذين يقومون بالظهور في مقاطع الفيديو والتي تتضمن مخالفات قانونية، مما يساهم في التأكيد بأن من يتم رصده وهو يقوم بمخالفة النظام فلن يفلت من يد المحاسبة والعقاب، مما يساهم في الحد من تلك المخالفات وإيقاف الممارسات السلبية، غير أن بعض الناس قد لا يقومون بمخالفة صريحة للنظام من إيذاء أشخاص معينين أو الاعتداء على ممتلكاتهم، ولكن يقومون ببعض التصرفات الفردية المستفزة، سواء على مستوى ممتلكاتهم أو الأمور الخاصة بهم، مما يخالف العادات والتقاليد من جهة، ويستفز المجتمع من جهة أخرى، وذلك من أجل الشهرة ومن أجل أن يتناقل الناس ذلك المقطع ويتحدثوا عنه.

مؤخراً تداول البعض على مواقع التواصل الاجتماعية قيام أحد المشاهير في موقع (السناب) بإلقاء مبالغ نقدية من أحد الطوابق العالية في أحد المولات على المتسوقين بطريقة استفزت الجمهور من جهة، كما ساهمت في وقوع منازعات وشجار بين روّاد السوق، كما وقعت بعض الاشتباكات بالأيدي بين بعض المتسوقين لحرصهم على الإمساك بالأموال والنقود التي قام ذلك الرجل بإلقائها من الأدوار العلوية، وقد أبدى الكثيرون استياءهم وتذمرهم من استغلال البعض وجوده في بعض الأماكن العامة والمناسبات الاجتماعية للإساءة للبعض الآخر واستغلال بعض الظروف والاستهانة بقيمة الأموال واللامبالاة بها وقذفها للجمهور، والاستمتاع بممشاهدتهم وهم يشتبكون مع بعضهم البعض للحصول عليها، وكأننا في أحد المشاهد التصويرية لأحد الأفلام الخيالية.

تتكرر بين آونةٍ وأخرى مثل تلك التصرفات الغريبة والمستفزة وبأشكال مختلفة وطرق متنوعة، فتارة في تبذير الأموال وتارة أخرى في التبذير في موائد الطعام وبشكلٍ بشع، رغبةً في إظهار الحفاوة وإكرام الضيف، وأحياناً في غسل الأيدي بدهن العود، وأحيانا من خلال إتلاف بعض الممتلكات والتي قد يتم إحراقها وهي ذات قيمة كبرى، وغيرها من التصرفات التي يتم توثيقها ونشرها بين الناس ويرفضها المجتمع بكل فئاته، ويؤكد بعض العلماء أن مثل هذه المظاهر يدخل في باب (الكُفر بالنعمة)، وهي ليست من مظاهر الكرم، كما أوصى بعض المحامين بالنظر في تعزير أصحابها وفق الأنظمة والقوانين، في حين يؤكد أحد الاختصاصيين النفسيين أن هذه التصرفات تشير إلى هوس نفسي.

وإن كان أصحاب تلك المشاهد حرصوا على توثيقها من أجل الشهرة، فإن هذا الأمر يدل على وجود خلل نفسي وشعور بالنقص لدى بعضهم، ويعتقدون أن تلك الممارسات ستُساهم في تعويض ذلك النقص، في حين يعمد بعض الذين يترصَّدون لمعاداة هذا الوطن باستغلال مثل تلك التصرفات الفردية المستفزة للإساءة إلى الوطن وسمعته، مما يستدعي ضرورة الأخذ على أيدي هؤلاء المستفزين وضبطهم ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم.

نقلاً عن "المدينة"