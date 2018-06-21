بذور "الكرة" وثمارها

ابتعاث مئات الناشئين أو إرسالهم لتعلم كرة القدم «على أصولها» وتشرب ثقافة الاحتراف كما يجب فكرة مهمة، لكنها يجب أن تأتي في سياق عام يهتم محلياً بالمواهب وبسوقهم التي اعتبرها ضائعة.

لو لم يعد جزء من هؤلاء الصغار للعب في الأندية السعودية سيكون الحال أفضل لأنهم عند وجود المنافسات الدولية سينضمون إلى المنتخب، وأقوى منتخبات العالم هي التي تتكون من محترفين خارج أراضيها.

لاعب كرة القدم ليس كطبيب أو مهندس تم ابتعاثه ومكث ليعمل في بلاد الابتعاث، إذ لا توجد منتخبات طبية أو هندسية، ومراكز الأبحاث التي قد تلم شملهم قليلة.

الأهم من الفكرة المهمة أعلاه أن تعود الرياضة بجميع ألعابها للمدارس والجامعات لتكون هي محطات البحث للكشافين وصائدي المواهب كما في أغلب بلدان العالم المتقدم، فالوضع الحالي هو الاستقطاب من دوري الأحياء أو «الحواري» كما يسميه أهل الكرة وهو جزء صغير من سوق الاستقطاب، ويخضع أحياناً للمزاج والعلاقات والأهواء، بل والتعصب أحياناً.

إذا أصبح هناك دوري للكليات يتابعه النقاد ستتنافس الأندية للظفر بالأفضل، وإذا كان هناك بطولات الثانويات يمكن أن تدخل الجامعات على الخط واستقطاب الموهوبين عبر المنح الدراسية، هذا سيتم بنجاح أكثر إذا أصبح ضمن تقييم الجامعات إنجازاتها الرياضية.

قبل عام أو نحوه استأجر نادي الهلال السعودي ملعب كرة القدم الرئيس في جامعة الملك سعود، وهي خطوة سعيدة للنادي لكنني اعتبرها حزينة للجامعة، فهذا الملعب في أكبر جامعة سعودية تقريبا كان الأجدر أن يكون مكان دوري كليات الجامعة، ثم دوري الجامعات في ما بعد.

قد يكون في ما أقول بعد آخر على المدى الطويل هو وجود اللاعب الأكثر تعليماً، فلاعبونا اليوم ومع اعتبار معظمهم متعلمين إلا أنه يبدو جلياً أن تعليمهم أقل مما تتطلبه المرحلة السعودية الحالية، ومراحلها المرتجاة المقبلة.

لقد أثرت قلة المباني المدرسية النموذجية في الرياضة المدرسية، وازداد التأثير مع إهمال المدارس الخاصة لهذا الجانب خاصة في مبانيها المستأجرة، ولعل قرار وزارة التعليم إقفال المدارس في المباني غير المؤهلة بعد المهلة المعقولة التي منحت لملاكها يثمر تطورات أفضل في ملف الرياضة المدرسية.

إدارة القطاع الرياضي حكومياً يجب أن تنتقل تدريجياً إلى القطاع الخاص وإلى مؤسسات أهلية، وتغذية هذا القطاع يجب أن تعود إلى مكانها الصحيح في أماكن التربية والتعليم لأنها ليست فقط تربية بدنية كما أطلقنا عليها قديماً، إنها تربية رياضية، والفرق شاسع عند التعمق في فكرة وثقافة الرياضة.

أتمنى لمنتخبنا السعودي حظوظاً أوفر وأقوى فيما تبقّى من مونديال العالم، وأتمنى للرياضة نهضة تبنى على أسس حقيقية تثمر بعد أن تورق أشجار اشتدت سيقانها وتعمقت جذورها، وهذا زرع سيجني ثماره الجميع، لذا يجب أن تساهم في غرسه وسقايته ورعايته جهات كثيرة، والناس، وثقافة الناس.

* نقلا عن "الحياة"