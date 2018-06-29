دروس في التحول والرؤية

لقد أبانت لنا الرؤية أن ما كنا نعتقده من مصاعب وعقبات وتحديات مستحيلاً كان مجرد خيالات وأوهام وأن كل ما كان يبدو لنا مستحيلًا أصبح اليوم يبدو ممكنًا..

مر بنا عام مليء بالآمال والإنجازات الكبيرة، ووقفة تتيح لنا التأمل وتقدير الأدوار وتقييم الإنجازات التاريخية، وننظر وراءنا لنعرف أي مسافة قطعنا، ثم ننظر أمامنا لنرى كم بقي من الشوط.

عام نتحدث فيه عن بلادنا كيف كانت وكيف صارت وماذا نرجو لها أن تصير في غدها.

نتحدث فيه عن سلمان بن عبدالعزيز الذي كان هو الإرادة والعزيمة وراء كل ما نحن فيه اليوم من تطور ورقي حضاري لقد رفع - حفظه الله - اسم المملكة عاليًا، وجعل من سمعتها كتابًا أبيض مقروءًا لكل منصف، ومنشورًا أمام كل عين.

ونتحدث فيه عن محمد بن سلمان، فالحديث عن هذا الشاب الفريد يأتي فريدًا ومميزًا.

فقد لاحظ - حفظه الله - أننا نعيش في عالم متغير ولابد أن تختلف وسائلنا لمواجهة التحدي الكبير الذي يفرضه هذا العالم المتغير، لأن هذه هي طبيعة الأشياء.

فبدأ مشروعه الكبير برنامج التحول الوطني رؤية 2030 كنافذة حضارية ومنصة إشعاع أطلقها بكل وعي وجسارة وشجاعة ومسؤولية لتحديث وتطوير بلادنا.

فلو تأملنا فيما خُطط ونُفذ منذ إطلاق الرؤية إلى اليوم لوقفنا على واقع جديد ومشهد جديد، ذلك أن كل الإنجازات التي كانت في مستوى الأحلام في أمس قريب صارت اليوم في متناول اليد.

لقد وضعنا وراءنا مرحلة سابقة واختزلنا في أعوام قصيرة ما استغرق الحضارة الحديثة التي سبقتنا أعوامًا طويلة إذ لم تعد هنالك حواجز أو حدود تستطيع أن تجهض طموحاتنا.

فنحن اليوم نمتلك المقدرات البشرية التي نستطيع بها أن نستفيد فائدة واعية من مقدرات ومعطيات العلم الحديث.

وإننا مصممون على دخول دنيا العلم والتكنولوجيا في جميع المجالات.

لقد أبانت لنا الرؤية أن ما كنا نعتقده من مصاعب وعقبات وتحديات مستحيلاً كان مجرد خيالات وأوهام وأن كل ما كان يبدو لنا مستحيلًا أصبح اليوم يبدو ممكنًا.

وهذا يتطلب منا تكوين علاقة من نوع جديد مع واقعنا الجديد، فتعرفنا على ما هو خطأ أوصلنا إلى ما هو صواب، وأفضى بنا إلى ما نحن فيه الآن من رقي حضاري، حيث تقتحم بلادنا حضارة العصر من الباب العريض وتمارس فعل العصر بنبض العصر.

كان عامًا للبناء والإنجاز المتلاحق وتأكيدًا للتفوق، وكان حشدًا للطاقات نحو المزيد من الفعل وتطلعًا مشروعًا إلى القوة بمزيد من القوة.

فقد كان التزام محمد بن سلمان بالإصلاح الحضاري كركن أساسي لكل الحياة العامة نقلة نوعية في الزمن السعودي الحديث، مستهدفًا بذلك وضع الإنسان السعودي في مصاف أرقى المجتمعات الإنسانية في إطار الثوابت الإسلامية والقيم الإنسانية النبيلة ومكتسبات العصر.

ولذلك فإن محمد بن سلمان ينقلنا في ظل هذا الوعي الحضاري من مجرد الدولة التي تسعى إلى المحافظة إلى الدولة التي تصون المحافظة، وينقلنا من الدولة التي تسعى إلى التطور إلى الدولة التي تصون التطور وتصنع أسباب التطور.

لقد أسس محمد بن سلمان نهجًا فكريًا رصينًا ورؤية عصرية متماسكة أفضت إلى خطاب وسطي معتدل فكانت الرؤية واحداً من الإنجازات الحضارية الكبرى في العصر الحديث.

لقد أدرك محمد بن سلمان حاجة المجتمع إلى التغيير الإيجابي، فالتغيير يوجد مجتمعًا جديدًا ويخلق إنسانًا جديدًا ويعبر عن وعي جديد، فقام - حفظه الله - بصياغة واقع جديد وفتح أبعادًا وآفاقًا جديدة.

وعندما تحرك - حفظه الله - تحركت الحياة في كل الاتجاهات صانعة أشكالها الجديدة تجاوزت حجم الإنجاز إلى حجم الطموح تخطت الواقع المشهود إلى المستقبل المأمول.

وهنا تتجلى قدرة برنامج التحول الوطني رؤية 2030 التي أعادت صياغة المجتمع من جديد، وأكدت سلامة الوجهة الحضارية إذ إنها بداية مهمة لحركة تحول حضاري في التاريخ السعودي الحديث.

لقد أعاد محمد بن سلمان ثقة الشباب العربي في نفسه، وجعله يفكر طويلًا في محاولة إعادة تعريف المستحيل.

محمد بن سلمان بالنسبة لأجيال الأمة العربية القادمة أول شاب عربي يفتح أمام اللاحقين أبواب المستقبل.

نقلاً عن "الرياض"