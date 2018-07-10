الديكيولوجية «2»!!

يؤكد ما حدث في كورنيش جدة في الأسبوع الماضي من قيام مراقب لأمانة جدة بسكب الشاي الساخن على وجه عامل في أحد البوفيهات الفلسفة الذكورية التي تناولتها في مقال الأمس تحت مُسمى «الديكيولوجية Deekyology». فما دار من تعليقات في موقع «تويتر» حول هذا الحادث الذى صادف وجود مجموعة من الفتيات شاهدن الموقف وقمن بالاحتجاج وتصوير الحادثة يُظهر توغل الشوفونية الذكورية في



المجتمع.



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* الوجه الإيجابي لهذه الحادثة هو ما نشره موقع «أخبار السعودية @SaudiNews50» عن قيام أمانة محافظة جدة بإنهاء خدمات المراقب وإحالة



قضيته للجهات الأمنية.



* أما الوجه السلبي في القضية فهو بعض التعليقات الذكورية التي تغاضت عما ارتكبه مراقب الأمانة من عمل غير إنساني اعتدى فيه على عامل البوفيه دون وجه حق، والاحتجاج على ما دعته حُرمانية رفع أصوات الفتيات بحجة أن «



صوت المرأة عورة»!!



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إنه المنطق الذكوري في أجلى صوره أو «الديكيولوجية» التي تجعل من «العُرف» سيادة على المنطق، وتدافع عن الباطل لأن الذي قام به «ذكر».. وأن الذى أدان الباطل هم «إناث»؟! هي الشيفونية الذكورية التي رغم اعتراف بعض المُعلقين بأن ما فعله مراقب أو مُشرف الموقع خطأ كبير، لا أحد يرضاه.. لكنهم رأوا في أصوات البنات واعتراضهن على



ما فعله المراقب «قلة أدب»!!



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المُدهش هو اعتراض بعض الفتيات في تغريدات تُعلق على الحادث على وصف موقف البنات بـ»الرجولي».. فقد رأين أنه رغم أنه كان في الموقع بعض الرجال فإنهم لم يحركوا ساكنًا للاعتراض أو تأييد اعتراض الفتيات



وهو ما يُناقض ما يُوصف بالرجولة!!



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نافذة:



«رجال يكب شاي



حار على عامل = كفو وعقله كبير



بنت تدافع عن عامل



ضعيف = لا حياء ولا أنوثة



ما استفزك فعل «الرجل» بس استفزك صوت «البنات»؟!»

نقلا عن "المدينة"