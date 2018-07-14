وماذا بعد التحول الوطني؟

ونحن نعيش مرحلة التحوُّل الوطني 2020، ضمن رؤيتنا الطموحة 2030، نعلم يقينًا أن هذه المرحلة سيترتب عليها بعض التضحيات الاقتصادية والاجتماعية؛ كونها تسعى لإحداث التحوُّل في مفاصل المجتمع كافة، ومساراته فكريًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، ومن ثم تحوُّل مماثل في خططه التنموية وبرامجها وآلياتها، وأن بعض أفراد المجتمع غير المُدركين للنواتج المترتبة على ذلك التحوُّل، وخاصة ذوي النظرة القريبة في كل شيء- سينظر إليها بنظارةٍ سوداء، وسيرى الكثير من الأمور تتجه باتجاه سلبي، وهذا حتمًا سينعكس على مستوى نظرته المحدودة للمستقبل القريب والبعيد على حد سواء، لكن الواقع الذي تسير عليه خطتنا الطموحة 2030 أنها تسير بخطى ثابتة، كما خططت لها قيادتنا الرشيدة -رعاها الله- ويتتبع مسيرتها خطوة بخطوة الأمير الشاب المبدع صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد -وفقه الله وسدد خطاه- وسنرى الكثير من الأمور المبهجة لكل مواطن، عندما ننتقل إلى مرحلة البناء الفعلي للخطة 2030، وسنرى أن البنية التحتية لها قد هُيئت، وأن التحوُّل قد بدأ يدخل حيز التنفيذ، وسنرى الكثير من المشروعات العملاقة التي ستدخل حيّز التنفيذ، وسنرى الكثير من البرامج الشاملة لكل مناحي الحياة، وسنرى المواطن السعودي يجني ثمار تلك الخطة، وسنلمس ذلك التغيُّر فكريًّا واقتصاديًّا، سلوكًا ومعاملةً؛ لذا علينا جميعًا أن ننتظر ذلك المستقبل، ونتحمل بصدرٍ رحب ما قد نخسره مؤقتًا، فما يحدث إنما هو إعادة برمجة لمناحي الحياة كافة في وطننا الحبيب، الذي نتطلع جميعًا قيادةً وشعبًا أن يكون في مصاف الدول المتقدمة.



وفي ضوء ذلك، يستوجب على كل مواطن أن يقف سندًا لمضامين تلك الخطة، ولا ينصت للمُتربِّصين بوطننا الحبيب، والكارهين لتقدُّمه، وأن يكون رجل أمن ثاني، وأن يسعى -بكل ما أمكن- أن يحتوي تلك المضامين، فهي له في نهاية الأمر، وأن ينظر إليها نظرة صقر في علوٍّ شاهق، ولا ينظر إليها كنظرة ديك لا يرى إلا ما بين رجليه ؛ لذا يستوجب على أجهزة الإعلام بمساراتها المسموعة والمرئية والمقروءة كافة، أن تكون سندًا قويًّا لتعزيز تلك النظرة، من خلال برامجها وما تُقدِّمه للمتلقي، ولا ننسى أيضًا دور منابر المساجد في تخصيص الكثير من خطبها؛ لتعزيز ذلك الفكر التنويري، وكم هو جميل أن نرى خطتنا الطموحة عندما تدخل حيِّز التنفيذ، تحتوي المواطنين كافة، وتقضي على مشاكله كافة التي يشكوها، كالبطالة والسكن، والدخل وغلاء المعيشة، فكل ذلك يعد ضمن الأولويات التي يعقبها الاتساع المستدام في المشروعات والبرامج كافة، بعد أن يكون المواطن قد وجد أن تلك المشروعات والبرامج قد أصبحت ملموسةً ومحسوسةً لديه، وهذا ما سنراه بإذن الله قريبًا.



بارك الله في بلاد الحرمين الشريفين، وبارك الله في قيادته الرشيدة، وعاش شعبها الطيب الكريم المعطاء. والله من وراء القصد.

نقلا عن "المدينة"