لماذا كل هذا العنف ضدها؟!

يعتقد البعض أن العنف الموجه ضد المرأة، سواء كان عنفا لفظيا أو بدنيا أو سلبا للحقوق، أو منعها من التمتع بكل الحقوق الوطنية كمواطنة جاء من فراغ، ولكن في الحقيقة هو ناتج عن اضطراب في سمات شخصية البعض، وضعف في مهارات توكيد الذات.

المرأة في مثل تلك الحالات، عندما تعاني سوء العشرة والعنف ضدها بكل أنواعه، ومنعها من ممارسة حقوقها الوطنية كمواطنة، تحاول أن تدق كل الأبواب لمساعدتها وإنقاذها من هذه المعاملة الإنسانية، وإذا تعذرت كل الحلول الأسرية والمجتمعية التوافقية، تلجأ إلى القضاء لطلب الخلع، أو نظرا لسوء العشرة، وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية، خاصة عندما نكتشف أن من أوصلها إلى هذا الطريق هو التعنت والقسوة وحب التملك والاضطهاد من قبل شريك حياتها، لكننا حين نتحدث عن هذا الزوج، نجد أن هناك حلقة مفقودة قد لا ينتبه لها القضاة أو متخذو القرار والمصلحون، وهي أن ذلك الرجل لم يقم بمثل هذه الأفعال المثيرة للتساؤل والمخالفة للشهامة والتسامح والرجولة إلا بدافع قد يكون خارجا عن إرادته، وهو معاناته من أحد اضطرابات الشخصية (الخمسة عشر) المصنفة عالميا، وهذه الاضطرابات ليست أمراضا نفسية أو عقلية يمكن تشخيصها لوجود أعراض مرضية واضحة، لكنها خلل في سمات الشخصية، تؤثر في التفكير والسلوك عند الشخص. فقد يكون الشخص شخصية اضطهادية متشككة، أو سيكوباتية مضادة للمجتمع، أو ذات نمط فصامي، أو شخصية سادية أو سلبية عدوانية... إلخ. من أنماط الشخصية المضطربة ومثل هؤلاء الأشخاص يظهرون من الوهلة الأولى، أنهم في مستوى أخلاقي وقيمي عال، وأنيقو الملبس، ولبقو الحديث، ومرموقون اجتماعيا، ولكنهم في الحقيقة بعد فحصهم على أيدي ذوي الاختصاص، ودراسة سيرتهم الحياتية، نكتشف أنهم يعانون أحد تلك الاضطرابات أو أكثر من اضطراب. وبرغم استحالة العشرة الزوجية والرغبة في طلاق ناجح من الطرف الآخر، إلا أن أؤلئك يستمتعون ويقاتلون لئلا يكون ذلك، ليس للحرص على الحياة الزوجية، بل لأن الدافع هنا اضطراب الشخصية؛ حيث يعتقدون أنه نوع من الإهانة والتعدي على كبريائهم وبرجوازيتهم ونرجسيتهم. أعتقد أننا إذا لم ننتبه لمثل هذه الأمور في حالات طلب الخلع بسبب سوء العشرة، فإن محاكم الأحوال الشخصية ستجد نفسها أمام قضايا تأخذ وقتا طويلا، وقد تكون معقدة، وتستنزف كثيرا من طاقة ونفسية المرأة، وقد تؤدي بها إلى الاكتئاب أو بعض الاضطرابات الأخرى... أرى أن تتبنى المملكة الفحص النفسي قبل الزواج، وأن يكون اختيارياً جنبا إلى جنب مع ما هو معمول به حاليا من فحوص تتم قبل الزواج، وأن يتم الاستئناس بالمراكز المتخصصة في الإرشاد الأسري لغرض التقييم، وكذلك دعم مشروع الحماية من الإيذاء، وتوفير الملاذات الآمنة والكريمة من قبل الدولة، أو شراؤها من القطاع الخاص لتوفير الحماية الاجتماعية.

* نقلاً عن "الرياض"