كاميرات الصفع

ما أكثر ما شاهدنا من صور ومقاطع فيديو، لمواطنين يتعاملون مع عمال النظافة بكل رقي، إلى درجةٍ صار فيها تقبيل رأس عامل النظافة، مثل مقطع «كيكي»!! ولقد أشار بعض المغردين، إلى أن هذه الصور لمجرد الاستعراض، بهدف جذب المشاهدة!

إن مقطع الفيديو، الذي يُظهر مواطناً يصفع عامل نظافة بحي «غرناطة» شرق الرياضة، يدل على أن هناك من لا يهوون تقبيل رؤوس العمال، وخاصة إذا كانت الكاميرات مخبأة. وهذا يجعلني أعود لأؤكد ضرورة وجود الكاميرات في كل الأماكن العامة. فمن خلالها، سنجني ثمرتين؛ رصد المخالفات، وإخافة ضعاف النفوس. وفي حالة الصفع، فالكاميرا كانت تطوعية، من قبل أحد رواد الحديقة، ولولاها لما تمكن رجال الأمن من القبض على الصافع. وبوجود كاميرات بمواقف مستشفى الملك سلمان بالرياض، سوف نطلع على تفاصيل جريمة إطلاق النار على الممرض نايف اليامي، رحمه الله، وسوف تسهم الصور في تسريع القبض على القاتل.

*نقلا عن "الجزيرة"