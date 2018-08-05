إنسانية أهل المدينة تعتذر للعامل المعتدى عليه

* الأسبوع الماضي كتبتُ في هذه المساحة عن حادثة اعتداء أربعة مجهولين في المدينة المنورة على أحد عمال النظافة أثناء تأديته لعمله؛ حيث استخدموا السّلاح الأبيض في ضَرْبه بطريقة وحشيّة، وسَلْب ما لديه من مبالغ نَقدِيّة، وهي الحادثة التي نقلها الإعلامي النشيط الصديق خالد الشّلاحي عبر نوافذ صحيفة (سبق) الإلكترونية.* حروف ذلك المقال استنكرت جداً ذلك الاعتداء الشّاذ، وأنه لا يمثل بالتأكيد المدينة النبوية الفاضلة، ...

مستقبل السعودية حدث بالأمس

* في أكتوبر الماضي، كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة عن مشروع نيوم السياحي والاقتصادي، مُشيراً سموه إلى أن الصندوق سيدعمه بـ(نصف تريليون دولار)، إضافة إلى ما سيضخّه المستثمرون المحليون والعَالميون.* ذلك المشروع الذي يقع شمال غرب المملكة على مساحة تبلغ (26,5 ألف كلم)، تمتد بين السعودية والأردن ومصر في منطقة ...

العلاقات السعودية الإفريقية.. تاريخ يحتاج إلى التعزيز

* المملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها وحتى اليوم جعلت من مُسَلّمَات سياساتها الخارجية النّأي بِالنفس عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفي الوقت نفسه الحرص جداً على توثيق العلاقات بها؛ انطلاقاً من روابط الدِّيْـن والإنسانية، وبحثاً عن تَفَهُّم العالم الخارجي لمواقفها وسياساتها العادلة، وهناك السعي لنقل الصورة الحقيقية للإسلام الوسطي المعتدل والبعيد عن التطرف.* وكانت السعودية تسعى لترسيخ ثَوابتها السياسية تلك، ومدّ جسور التواصل مع ...

خريجات كليات التربية فـي مهب الريح!!

* (فتيات كـريمات من هذا الــوطن) مازِلْـن يَعِـشْنَ أزمة حقيقية، يُصارعْنَ آلامَـهَــا منذ أكثر من خمس عشرة سنة دون أن تلتفت لمعاناتِهِنّ المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، أعني (خريجات كليات التربية) اللائي دَرَسْــنَ فيها عندما كانت تتبع لـ (وزارة التعليم)، أو ماكان يُعرف سابقاً بــ(التربية والتعليم)، التي كانت تُعِدّهُــنّ لِيَكُنَّ معلمات تحت مظلتها، وبالتالي فتعْـيينُهُـنَّ في مدارسها مسؤوليتها.* ولكن جاء انتقال تلك الكليات للجامعات، ولِمَا كان ...

مهرجانات المدينة.. دعوة للابتكار

* (المدينة المنورة) هي سيدة مُدن الـدّنيا، التي تتكئ على ماضٍ ينبض بالتراث والحضارة الإنسانية العريقة، يُصَافِحه حاضرٌ يفتخر بالتنمية والتطور في شتى المجالات، أما المجتمع المدني فهو المثال والأنموذج في إيثاره وتعايشه، وفي قِيَمِه وأخلاقياته وتعاملاته الراقية، وتلك العادات الأصيلة التي تحكم أفراده.* ذلك الموروث الثَري لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبنائها، يظهر لي أنه غائب عن بعض المنظمين لـ(مهرجاناتها الصيفية) بالذات ...

اقتصادنا.. هل يتخلص من ذلك المحتَـلّ؟

* خلال عِيد الفطر الماضي سافرتُ من المدينة المنورة إلى القصيم عبر الطريق البَري مروراً بعدة مراكز وقُـرى، ومن مشاهداتي أكاد أجزم بأن (النشاط التجاري فيها بكافة أنواعه) مُحتّل من جنسيات وافِدة من خلال (بَـوابَة التّسَتّر)، التي بها يَتنازلُ مواطِـن سعودي عن اسمه وسِجلّه التجاري لــ (وافِـد يُـنشئ المؤسسات والشركات والمحلات وفروعها)، التي يقبض منها مئات الألوف بل والملايين سنوياً، يتِـمّ تصديرها للخارج، أما المواطِـن ...

ملائكة الرحمة تحت القصف!

* العقيدة التي آمَنَّـا بها منذ كنا صِغارًا أن مَن يعملون في مهنة الطِّب، أعني (الأطباء والممارسِين الصِّحِـيين كلّهِم)؛ الأصل فيه أنهم (ملائكة رحمة) من البشَـر، وفقهم الله لِيسهروا على صِحة المرضى؛ ولذا فخطؤهم مرفوض، بل إنْ أيّ غفوة ولو للحظات من أحدهم قـد تؤدي إلى موت إنسان.* ولذا فمهنتهم تتطلب إضافة للإتقان والجودة الإنسانية بأبهى صورها، فهم يَتواصلون على مدار السَاعة مع أُنَاس، تختلف ...

جامعة جدة لا تَشُدّ طلابها للوراء!

* أَوْفَت جامعة جدّة بوعدها السنة الماضية، الذي ذكرت فيه أنها ستطبق نظام التسريع الأكاديمي لطلاب وطالبات السنة التحضيرية؛ حيث سيخضع بداية الأسبوع القادم لاختبارات متخصصة ينفذها «المركز الوطني للقياس»، بالتعاون مع الجامعة (1000) من الطلبة المقبولين هذا العام في الجامعة عبر مسارها العلمي.* نتائج الاختبار سَتُعْفِي المتقدمين الموهوبين والمتميزين من بعض مواد السنة التحضيرية التي تفرضها الجامعة ضمن خطتها الدراسية في مرحلة البكالوريوس، وقد ...

اضطهاد وتعذيب معلمي المدارس الأهلية!

* قطار سَعْـوَدَة وتوطين الوظائف يحاولُ مواصلة رحلته، رغم ما يعترض طريقه من تحديات وعقبات، ومنها محاولة بعض مؤسسات القطاع الخاصة تعطيله، بشتى الوسائل كتعقيد شروط التوظيف في وجه أبناء الوطن، وأحياناً استحالة الوصول لها، وهناك اضطهاد السعـودي سَعْـيَاً لتطفيشه، الذي إنْ لم يَتَأَتَّ بالتعذيب والمَرمَطَة جاء بالفَـصل التعسفي!.* الشواهد كثيرة، أكتفي بأنموذج ما يحدث لـ(المعلمين السعوديين المتعاقدين) في المدارس الأهلية أو لنقل في معظمها؛ ...

هل يسير إعلامنا على «طريق مكة»؟!

* في أغسطس الماضي، وتحديداً في العِشرِيْن منه كتبتُ هنا عن أهمية أنْ تتمّ إجراءات التفتيش والجوازات والجمارك للحجاج في مطارات بلدانهم من خلال أجنحة ومكاتب سعودية متخصصة؛ لأنّ هذا سيحد من تكدسهم وطول انتظارهم في مطاري جدّة والمدينة المنورة.* وفي مايو الماضي كان لي شَـرُف لقاءٍ وحِوار مباشر مع الأستاذ محمد بن عبدالرحمن البيجاوي، وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة النبوية، الذي بشرني ...

* نقلا عن "المدينة"