سعوديات في المركز الأول

أربع سيدات سعوديات حققن المركز الأول، في أكبر تجمع لمطورين ومبرمجين، من الجنسين من مختلف دول العالم بـ«هاكاثون الحج» الذي أقامه الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، واختتمت فعالياته بمحافظة جدة. هذا نص الخبر الذي تناقلته وسائل الإعلام سواء السعودية أو الأجنبية، المرأة السعودية الواضح عملياً ورقمياً أنها تتقدم بسرعة كبيرة في إثبات قدراتها وإمكانيات علمية واضحة ولا تنجح فقط بل تتفوق وبمراحل كبيرة، المشروع الذي قدمته الفتيات السعوديات ضم فريق ترجمان من أربع فتيات سعوديات وحقق المركز الأول بامتياز في منافسات «هاكاثون الحج»، وحصد جائزة المليون ريال للمركز الأول عن المشروع الذي تضمن شبكة اجتماعية لتبادل صور مناسك الحج مع العائلة، مرتبطة مع الأهل والأقارب لإبقائهم على علم ودراية برحلتك، مع إمكانية نشرها بشكل علني في حال الرغبة في ذلك. اختراع مميز ومهم وكبير حققته المرأة السعودية، فهي وجدت الفرصة متاحة لها وأصبحت تنافس وتتميز، والمملكة العربية السعودية تقدم كل الدعم للشباب السعودي من الجنسين بلا حدود، سواء في التعليم أو منح الفرصة أو التحفيز والتشجيع العلمي والعملي لهن وهذه النتيجة أمامنا اليوم بكل فخر للمرأة السعودية ولبلادنا.

الاتحاد السعودي للأمن السيبراني مولود جديد ولكن أظهر إمكانيات وحضوراً كبيراً وملموساً اليوم، وقد نظم الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز «هاكاثون الحج» والذي يرأسه معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ سعود القحطاني، وقد شارك 2950 متسابقاً من مختلف دول العالم، حضوراً كبيراً للكفاءات السعودية في عدد من اللجان، التي سعت لإبراز هذا الحدث العالمي، الذي توج بجائزة غينيس للأرقام القياسية منذ أيام منافسته الأولى، وهذا يعتبر إنجازاً كبيراً نسبة لعمر الاتحاد السعودي، كان سباقاً لتقديم أفضل الخدمات والبرامج والبرمجة للحجاج وفاز بها أبناء هذا الوطن، وأيضاً دول أخرى ساهمت وشاركت في تحول مهم نحو تشجيع الشباب والجميع على التقنية، التي أصبحت اليوم بيد كل مستخدم مهما كان سنه أو جنسه أو مكانه، وتقدير المملكة من خلال الاتحاد السعودي للأمن السيبراني لذلك يعزز هذا التوجه للشباب، بفتح المجال لهم لكي يقوموا بما قامت به بنات المملكة الفائزات بالمركز الأول وتحقيق نتائج مشرفة ومميزة، وتؤكد تغريدة معالي المستشار سعود القحطاني «ولا أخفي فرحتي واعتزازي الخاص كمواطن سعودي ببنات هذا الوطن المعطاء، ولاشك أن دلالة حصول فريقهن المكون من أربع فتيات سعوديات على المركز الأول ماهو إلا امتداد للنجاح والتفوق المتصاعد في مسيرة تمكين المرأة السعودية لتعبر عن الاهتمام بشباب الوطن من أعلى مستوى من تشجيع ودعم وتحفيز لهم».

* نقلا عن "الرياض"