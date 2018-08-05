هيئة تطوير مكة وخدمة ضيوف الرحمن

هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة من الجهات التي تتطلع للنهوض بمهمة التطوير والتنمية في هذه المدينة منبع الرسالات السماوية والتحديث الهيكلي وتنفيذ مشاريع التطوير. والمسيرة التطويرية لمنطقة مكة المكرمة مرت بالعديد من المراحل كانت خلالها الهيئة تضع الإستراتيجيات والقواعد العملية التخطيطية في مكة المكرمة والمشاعر. واليوم يعتمد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الخطة التشغيلية لهيئة تطوير ...

الإعلام وهوية حج هذا العام

الهوية الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام وشعار موسم حج هذا العام كانت رائعة وهي ضمن الإستراتيجية والهدف منها تقديم الصورة المثلى للدور الكبير الرائد الذي تقوم به المملكة العربية السعودية. وكانت هذه الهوية مبادرة من المبادرات التي تطلقها وزارة الإعلام وتستمد روحها من عظمة الزمان وقدسية المكان. والجميل في هذه الهوية أنها بأيدٍ سعودية صممها شباب هذا الوطن المبدع. يقول الدكتور عبدالله المغلوث مديرعام مركز ...

كرم الضيافة

لا شك أن المملكة العربية السعودية تبذل كل الجهود وتوفر جميع الإمكانيات من أجل خدمة حجاج بيت الله الحرام بل أنفقت المليارات حتى ينعم الحجاج بأداء حجهم بيسر وسهولة. والعالم يرى كيف تسعى حكومة المملكة كل عام لتوفير خدمات متجددة ومتنوعة لهذا الركن الخامس في الإسلام حج بيت الله الحرام، وحجم هذه الخدمات التي سخرتها المملكة يعلم بها القاصي والداني، ومنذ تأسيس هذه البلاد والمملكة ...

امتهان الكذب!!

تتحدد القيم الحضارية بمقدار دقة المفاهيم في البناء الحضاري وكذلك مصادر هذه الدقة، ومن هذا المنطلق يبرز الاختلاف الجوهري بين الحضارة الإسلامية وبقية الحضارات المادية التي عرفتها البشرية. وأوحى المولى عز وجل للأنبياء أن يعلموا أتباعهم من المؤمنين تلك المفاهيم، فقد علم الله عز وجل آدم الأسماء كلها بمعنى علمه حدود مفاهيم علاقته بالله وبالكون والبشر، بعد ذلك علمه معاني العبودية والتي تتمثل في العبادة ...

المرأة السعودية.. بصمات على طريق التنمية

المرأة لها دور أساسي في الحياة بأبعادها المختلفة ويكفي أن المرأة قد هاجرت كما هاجر الرجل يطلب الدور الإيجابي، وقد أكرم الإسلام المرأة واعترف لها بالأدوار الفاعلة، والدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. ويحدثنا الدين الإسلامي: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله والمرأة راعية على بيت زوجها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته»، وهكذا فالمرأة تحفظ بيت زوجها وعرضه وولده، ...

سوق عكاظ في زين المصائف

يشكل سوق عكاظ معلمًا سياحيًا من المعالم، التي تنفرد بها المملكة العربية السعودية، بل يعتبر هذا السوق من أهم الأسواق في الجاهلية ويعيد إلى الأذهان أمجاد العرب وتراثهم الأصيل.يقول مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل: «إن سوق عكاظ بدأ يأخذ مكانه الطبيعي بين المؤسسات الثقافية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية العالمية»، ووصف حفل الافتتاح بالأمسية العظيمة التي لا تنسى. وقد انطلقت فعاليات ...

العيد والفرح

العيد كلمة لا تتعدى كلماتها ثلاثة حروف، وهي صغيرة جدًا في عدد حروفها، ولكن في معناها كبيرة، وبين حروفها يتمثل الحب والفرح، والعيد من المناسبات الجميلة التي يفرح بها المسلمون بعد صيام الشهر المبارك، ويطلق اسم عيد الفطر على العيد الذي يأتي بعد صوم شهر رمضان المبارك.ويقول العلامة ابن عابدين رحمه الله في سبب تسمية العيد بهذا الاسم أن الله عز وجل يعود على المسلمين ...

ولي العهد.. يُؤسِّس لمرحلة تاريخية جديدة

تمثل الذكرى الأولى لتولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولاية العهد مناسبة تتجدد فيها روح العطاء، ونستذكر خلالها المنجزات الوطنية الكبرى، وهي ذكرى اختصرت كثيرًا من المسافات وعقودًا من الزمان لبناء هذا الوطن، ورسم معالم الدولة السعودية الجديدة والحديثة، وقد استطاع سمو ولي العهد أن يُبرهن للعالم بأن طموحات أبناء هذا الوطن ليس لها حدود، ومشروع رؤية المملكة ٢٠٣٠ وبرنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ...

خالد البيتي.. سطور وكلمات

ترجل الإعلامي خالد البيتي بعد مشوار طويل عن صهوة جواده فهو يوصف بفارس الإلقاء، ويعتبر من النماذج الإعلامية المضيئة وتشرف بتقديم الكثير من المناسبات الرسمية في عهد ملوك هذا الوطن الغالي، وكانت بدايته العملية في الخطوط السعودية ليحلق به عشقه الإعلامي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون ويحقق نجاحات متلاحقة في مشواره المهني، هو يقدم نفسه في أحد الحوارات الصحفية على أنه صورة باقية من لحم ودم ...

وسيهدأ ضجيج الشكوى

ابتهج المجتمع بمختلف أطيافه بإقرار مجلس الوزراء لنظام التحرش والذي سيكفل الحماية الكاملة للمرأة والطفل والرجل والذي من شأنه أن يضع المجتمع وجهًا لوجه في موقع المسؤولية وسيضع المتحرش في الدائرة الضيقة من أجل أن يعي المتلاعبون جدية القرار وقسوة العقاب وذلك لأن جريمة التحرش لا تتواءم مع الخلق السليم للبشرية وتدخل في نطاق استغلال البعض للسلطة الخاطئ فتنقلب موازين العدالة وعندها يصبح نظام التحرش ...

* نقلا عن "المدينة"