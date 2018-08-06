الشتائم سلاح الحاقدين والمأزومين في حروبهم المتخيلة

لقد اتسع فضاء البغضاء لدى بعض من ينتسبون لهذه الأمة من عرب الشمال، فأصبح الكره نزعة وتكويناً نفسياً انشغلوا به عن العمل لتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي في بلدانهم التي باتت تعاني من التخلف على أكثر من صعيد..

يقول أحد الكتاب الغربيين: «في أيامنا هذه كثيراً ما يُنظَر إلى الكلمات باعتبارها مصدراً لعدم الاستقرار بين الشعوب، إنها حرب الكلمات؛ فقد تحولت الكلمات بصورة واضحة إلى ساحة معارك في إطار تصفية الحسابات، والتعبير عن الأحقاد المتغلغلة في نفوس بعضهم».

إن أبرز نتائج الأحداث التي عمت المنطقة العربية في السنوات الأخيرة هي زيادة حدة الخلافات والانقسامات العربية، التي تعمل على تعميقها وسائل إعلامية كثيرة لا سيما المحسوبة على الفرس وعلى قاتل شعبه بشار، حتى صار محازبوه يشعرون بفائض قوة، نتيجة شعورهم الكاذب أنه حقق نصراً مبيناً، لكنه نصر على أشلاء السوريين ودمائهم وجماجمهم ودمار مدنهم، إنه نصر الحزبيين والثورجيين والقومجية واليساريين والبعثيين، النصر الذي يترجمه شعار البعث منذ المقبور ميشيل عفلق:

(نصرٌ) تشيده الجماجمُ والدمُ

تتهدمُ الدنيا ولا يتهدمُ

لمّا اعتنقنا البعثَ كنا نعلمُ

أنّ المشانقَ للعقيدةِ سلمُ..

إنه نصرٌ شبيه بنصر حسن حزب الشيطان في لبنان، فهكذا هو نصر المجرمين الذين يستميت عملاؤهم في تحويل هزائمهم النكراء ومغامراتهم إلى انتصارات ساحقة! والأمر نفسه يروج له أتباع الديكتاتور السوري هذه الأيام، لقد كانت ممارسات هذا النظام الوحشي منذ الإرهابي الأول حافظ وأخيه رفعت منسجمة تماماً مع هذه العقيدة التي لا ترتقي إلا على المشانق، أسلوباً للعمل، ومنهجاً للحكم، ضد الشعب المغلوب على أمره.

لقد اتسع فضاء البغضاء لدى بعض من ينتسبون لهذه الأمة من عرب الشمال، فأصبح الكره نزعة وتكويناً نفسياً انشغلوا به عن العمل لتغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي والتعليمي في بلدانهم التي باتت تعاني من التخلف على أكثر من صعيد، تجاوزته بلداننا منذ ما يزيد على الستين عاماً، إذ سجلت دولهم تراجعاً كبيراً في كثير من المجالات، فتعطلت الصناعة، وتعثرت مشروعات التنمية، وتضاءل دخل الأفراد، وكان من الطبيعي في مناخ كهذا أن يلابس بعض العرب نخباً وعامة، الشعور بالإحباط والعجز والانكسار، فتحول ذلك إلى مشاعر عدائية تجاه الآخرين من عرب الخليج العربي لا سيما بلادنا، فجعلونا سبب كل نكباتهم، وفي الوقت نفسه عمدوا إلى تفريغ تلك الشحنات من المشاعر السلبية في كل مناسبة تستدعي التعبير عن مواقفهم.

من هؤلاء شخصية حزبية تنتسب إلى العرب، ظهر في برنامج تلفزيوني يناقش قضية تخص بلادهم، وكعادة هؤلاء الشتامين الذين يصرون على إقحام بلادنا في كل أمر، ساءه أن نعتبر إيران عدوة، تفوق في عدائها إسرائيل، ولم يكتف بهذا بل حمّل دول الخليج العربي وخاصة بلادنا، ضياع فلسطين (هكذا)، متجاهلاً أن من ضيعها متاجرة الحزبيين والثورجية والعسكر والإخونج، كحافظ الأسد وابنه وملالي إيران الذين تاجروا بفلسطين منذ المقبور الخميني، فتآمروا على القضية بمساعدة شيطانهم حسن نصر إبليس.

وفي جرأة ووقاحة لا مثيل لهما يتساءل: (أين المال العربي؟ وأين يصرف.. الدولة السعودية صارت مديونة)!! أما البترول (فيلعن الساعة التي ظهر فيها؛ لأنه خرّب الأمة، وأصبح نقمة علينا، فبسببه صرنا نتآمر على بعضنا)! إن التآمر على الأمة العربية لم تعرفه المنطقة قبل حافظ الأسد وابنه وملالي إيران وجرذهم حسن نصر الشيطان.

وفي دناءة نادرة يتجاهل إرهاب بشار على شعب سورية فيقول: (كل ما يقال عن بشار كلام مسموم، بشار حفظ كرامة سورية، والشعب السوري، والهوية السورية، ووحدة الأراضي السورية...)! فلا غرابة هكذا هي أخلاق العملاء؛ يكذبون دون أن يرف لهم جفن، وعلى الشرفاء أن يلغوا عقولهم، وأن يكذبوا عيونهم، ويصموا آذانهم، عمّا تبثه الفضائيات ووكلات الأنباء العالمية منذ سبع سنوات، عن جرائم بشار الذي دمّر سورية وأعادها إلى الوراء مئات السنين، وقتّل ونكّل وشرّد شعبها، في أسلوب لم يفعله حتى التتار، فما حدث في سورية شرخ في ضمير الإنسانية، الإنسانية التي وصفتها صحيفة نيويورك تايمز، أنها تنتحر على أسوار سورية، إذ تلاعبت بها مصالح ضيقة، وحسابات خاصة لدول وأحزاب ماتت ضمائرهم، وافتقدوا أدنى مشاعر الرحمة! فمباذا يُرد على سفيه مثل هذا؟ هل بالقول إن أكثر من يلعن البترول هم أكثر المتهافتين على أمواله؟ أم بالقول إن فضلنا على كثير من الدول بأموال البترول التي لم نحجبها عنهم؟ وأن كثيراً من بلدانهم ازدهرت وارتفع مستوى المعيشة فيها بسبب تحويلات العاملين من أبنائها في بلادنا؟ ثم ألا يستحي من قوله بترولنا وأموالنا، كما قال أخ له من قبل؟ ليس من ردّ على ذلك البوق سوى قول الإمام الشافعي:

يُخَاطِبني السَّفيهُ بِكُلِّ قُبْحٍ

فأكرهُ أن أكونَ له مجيبا

يزيدُ سفاهةً فأزيدُ حلماً

كعودٍ زادهُ الإحراقُ طيبا

لكن لا مناصَ من القول لذلك البوق: إن بلادنا لم تستعمل واردات النفط لتمويل الثورات والانقلابات والحركات الثورية، كما يفعل أسياده الملالي، وكما فعل صدام والقذافي -وحتى بشار ووالده على الرغم من تسولهما- بل إن عدداً كبيراً من دول العالم كانت أموالنا السبب في نمائها وتحسن اقتصادها، والشرفاء منهم وليس العملاء يعترفون بهذا الجميل.

إن هذا البوق وأمثاله كثر لا مجال عندهم لصوت العقل الذي يعترف بالهزيمة، هذا النهج هو الذي جعل حسن نصر اللات يحول الهزيمة المروعة في الحرب مع إسرائيل العام 2006 نصراً إلهياً، ومثله فعلت حماس رغم القتلى والدمار المروع الذي أصاب غزة وأهلها، ولهذا فليس بشار شذوذاً أو استثناءً في منظومة الانحراف هذه، لذا لم يعد غريباً أن يعتبره بعض المرتزقة قد حقق نصراً مبيناً على أهل سورية.

ختاماً، لقد كشف الهجوم الممنهج على بلادنا في أكثر من وسيلة إعلامية عربية عن نفسيات أصحابها المأزومة، وعنصريتهم البغيضة المفعمة بالتهم والادعاءات الفارغة، وهنا يحق لنا أن نتساءل ونحن تحت وطأة الاستغراب من هذه الوقائع الرثة المملوءة كراهية، ورياءً إعلامياً مضللاً مدعوماً بأموال يغدقها الملالي على أصحابها: لماذا يتجرأ أولئك المرتزقة علينا؟ أليس صمتنا عن أفعالهم هو ما جرّأهم علينا؟ ثم أين خطابنا الإعلامي المضاد سواء في الداخل أم في الخارج؟

* نقلا عن "الرياض"