لا تصدق كل المعلومات على تويتر

هذا ليس رأياً شخصيّاً بل هو نتيجة بحث علمي مولته شبكة تويتر بنحو 10 ملايين دولار، وأجراه باحثون في معهد ماساشوستس «MIT» الشهير. وقد نشر الباحثون دراستهم في مجلة Science عدد شهر مارس 2018 بعنوان The spread of true and false news online. وركّزت الدراسة على التحقّق من القصص الإخباريّة على شبكة تويتر، وقد فحصت الدراسة بيانات تضم ما يقرب من 126 ألف قصة، تم نشرها أكثر من 4.5 ملايين مرة بواسطة قرابة 3 ملايين مستخدم لتويتر خلال الفترة من العام 2006 إلى العام 2017.

ومن أهم خلاصات الدراسة يتبين أن المعلومات الكاذبة تنتشر بشكل كبير وأسرع وأعمق من الحقيقة في جميع فئات المعلومات؛ إذ إن القصص والمعلومات الكاذبة أكثر عرضة لإعادة التغريد على تويتر بنسبة 70 في المئة عن المعلومات الحقيقية. وبحسب الدراسة أيضاً فإن القصص الحقيقيّة تستغرق ستة أضعاف «الوقت الذي تستغرقه الأكاذيب» لتصل إلى 1500 شخص. وحيث أصبح تويتر ميداناً للإعلام الدعائي والدعاية السياسيّة فقد أوضحت الدراسة أن أكثر أصناف المعلومات الكاذبة في نسبة سرعة الانتشار هي المعلومات والأخبار السياسيّة الكاذبة التي يتناقلها الناس بشكل واسع. وفي دراسة أخرى لجامعة بفلو في نيويورك نشرتها مجلة Natural Hazards في مايو 2018 بعنوان:

«Rumor response, debunking response, and decision makings of misinformed Twitter users during disasters» تكشف الدراسة عن حقيقة أخرى تتضح في وقت الكوارث والأزمات، حيث إن ما بين 86 إلى 91 في المئة من مستخدمي تويتر ينشرون أخباراً مزيفة إما عن طريق إعادة التغريد أو الإعجاب بالتغريد الأصلي، في حين لا يتثبت من مصداقيّة المحتوى سوى ما بين 5 إلى 9 في المئة فقط من أصحاب الحسابات.

ومما دعا شركة تويتر وغيرها من الشركات مثل فيس بوك وغوغل إلى إعادة النظر في المحتوى وسياسة الاستخدام هو حجم الضغوط التي تمارسها بعض المؤسسات التشريعيّة والحقوقيّة الدوليّة حيال طوفان هذه الشبكات بمصادر الشائعات والأخبار الكاذبة. ففي بريطانيا على سبيل المثال أجرت لجنة برلمانيّة تحقيقاً معمقاً حول واقع الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. ومن المتوقع أن يطالب النواب بأن تكون شركات خدمات التواصل الاجتماعي مسؤولة قانونياً عن أي محتوى ضار وغير قانوني ينشر على منصاتهم. ومن مقترحات اللجنة المتوقعة - بحسب التسريبات - بحث فرض ضريبة ضخمة على شركات الشبكات الاجتماعيّة لجمع الأموال للمعالجة، ولبحث وسائل الحد من الأخبار المزيفة التي تنتشر من خلالها.

وقد استبقت شبكة تويتر هذه التنظيمات المحتملة بسلسة إجراءات، منها إيقاف أكثر من 140 ألف تطبيق باعتماد سياسة جديدة مع المطورين، ولم تكتف بهذا بل سارعت إلى حذف أكثر من 70 مليون حساب في شهري مايو ويونيو هذا العام «2018»، ثم واصلت محو الحسابات الوهميّة والمشكوك فيها وغير الموثقة بمعدل أكثر من مليون حساب يومياً في شهر يوليو.

وفي ضوء هذه المعلومات يتبين أن مستوى وعي المستخدم هو الأساس في هذه الظاهرة، إذ إنّه هو المتلقي، وهو من يعيد تدوير الأخبار، وهو في النهاية ضحيتها.

قال ومضى:

التقنية لا تصنع الأكاذيب بل الناس، وهم من ينشرونها..

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"