قوات أمن الحج.. رسالة للعالم

إنها رسالة من قوات أمن الحج لكل العالم بأن هذه الجهات الأمنية تقف جاهزة وتقدم كل الجهد حتى تحفظ أمن الحجيج ويؤدوا مناسكهم بكل يسر، وكل عام تنفذ قوات أمن الحج الاستعراض الذي رعاه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ليتجدد معه الولاء والوفاء من هؤلاء الرجال الذين يحفظون أمن هذا الوطن تحت توجيهات القيادة التي سخرت الغالي والنفيس لحجاج بيت الله الحرام، وعندما تشاهد الاستعراض السنوي لقوات أمن الحج والأجهزة المعنية يتسلل الفرح إلى قلبك ويثبت للعالم بأن هذه الدولة سخَّرت كل جهودها الأمنية والخدمية والإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن، باعتبار أن هذه الخدمة شرف وواجب عظيم قامت به المملكة بكل إخلاص منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه والذي وضع نصب عينيه خدمة الحجيج كشرف لايوازيه شرف وسار على نهجه أبناؤه الذين واصلوا خدمة ضيوف الرحمن.



وفي تقرير هذه الصحيفة.. المدينة، عن قوات أمن الحج..عين على حراسة الحاج وعين على خدمته، الذي أعده الزميل سعيد الزهراني، كان تقريراً رائعاً، وجاء فيه - بأن هذا الاستعراض أوضح بجلاء القدرات الأمنية العالية لضباط وأفراد الأمن والقطاعات العسكرية المختلفة والإمكانيات المتقدمة والمستويات التدريبية العالية والتجهيزات ذات المستوى المتطور التي تصب في خدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم والوقوف بقوة في وجه كل من يحاول المساس بطريقة أو بأخرى بأمن الوطن أو يعكر صفو الحج والحجاج، فتحقيق الأمن والاستقرار أمر لامناص منه لتأمين سلامة الحجاج وحمايتهم من المخاطر ليؤدوا مناسكهم بحرية كاملة وأمن تام. انتهى



حقيقة شئ يثلج الصدر بارك الله في أعمارهم ففي المواقف التي تحتاج إلى القوة فهم مدربون تدريباً عالياً ووضعوا نصب أعينهم الحفاظ على أمن وسلامة الحجاج.



ولن ينسى العالم المواقف والأعمال الإنسانية لهؤلاء الرجال والتي تناقلتها قنوات وشاشات التلفاز، وظهر المقطع الإنساني من الجندي أول الذي نفتخر به جمعان الصبياني من منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام وهو يمنح حذاءه لامرأة كبيرة في السن وبهذا أعطى الصبياني رسالة للعالم بأن خدمة ضيوف الرحمن واجب ديني وإنساني..



نعم ياجمعان العالم يشهد بما تقدمون.



وبلاشك تعد القطاعات الأمنية التابعة لرئاسة أمن الدولة أو وزارة الداخلية والاستخبارات العامة هي الركيزة والمحور الأساسي في خدمة ضيوف الرحمن.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"