العِيس والماء!!

الإنسان بطبعه يحب الدنيا من أعماق قلبه ويود أن يحظى منها بأحسن ما فيها.. وهو دأب كل المخلوقات البشرية في الغالب. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لو أن لابن آدم وادياً من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب).. فالإنسان جُلب على الطمع والاستزادة والتنعم بنعيم الدنيا.. ما استطاع.



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هذا الجانب من الحياة البشرية يغفل عنه كثير من الوعاظ حين ينشد أهدافاً معاكسة للطبيعة البشرية ولقيم العرف الاجتماعي. لذا يقع الفرد بين حجري الرحى: لا يستطيع أن يترك الدنيا ولا يستطيع أن يترك الجنة التي وعُد بها المتقون.



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وأعجبني أخيراً تغريدة للكاتب الأستاذ علي شاوش، يقول فيها:



«تصالحت مع نفسي ولملمت أجزاءها الممزقة كطير إبراهيم، فهدأت حيرتي، وبقي ضجيج هواجسي محتدماً بين رأسي وأنفاسي وصمتي!.



ولا شيء.. غير أنا،، والطيف،، وصمتي،،وإيماني العظيم» !



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«التصالح مع النفس + الإيمان بالله تعالى» يقضي على ظاهرة «ازدواج الشخصية»، التي يعاني منها كثير من الوعاظ الذين ينصحون الناس بشىء ويفعلون هم عكسه. ولا يتحرجون في تبرير ذلك بفلسفة فريدة تقول: «خذوا قولي واتركوا فعلي»، متناسين قوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ *كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾ - [الصف: 2/3]



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وأخيراً... إن المخلصين في الوعظ والنصح هم الذين يضعون النصيحة موضعَها، دون رياء أو تصنع، ويكونون هم القدوة في القول.. والفعل.



#نَافِذَةٌ:



كَالعِيسِ فِي الْبَيْدَاءِ يَقْتُلُهَا الظَّمَا ** وَالْمَاءُ فَوقَ ظُهُورِهَا مَحْمُولُ



طَرَفَة بن العَبد

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"