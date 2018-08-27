انتهت الإجازة

نهاية هذا الأسبوع هو نهاية الإجازة، والتي تُعد أحد أطول الإجازات للطلاب والطالبات، إذ بدأت بنهاية شهر شعبان الماضي، واستمرت لمدة 3 أشهر و3 أسابيع، وقبل أن تبدأ الإجازة كان البعض يرى بأن الإجازة طويلة، ويتساءل كيف سيقضي الأبناء كل هذا الوقت؟، وما هي الأنشطة والبرامج التي يمكن أن يشاركوا فيها؟، وغيرها من الأسئلة التي أظهرت بأن الكل حريص على الاستفادة من وقت الإجازة.

واليوم وفي آخر أسبوع في الإجازة، نجد بأن البعض يتأسَّف على الوقت الذي مضى دون أن يستفيد منه، بل ويتساءل كيف مضت تلك الفترة بهذه السرعة؟، وقد يطالب بتمديد الإجازة وكأن تلك الأشهر لم تكن كافية للراحة والاستجمام واللعب والاستمتاع بالوقت في مختلف البرامج والأنشطة، بالرغم من أنه قد يشتكي أحياناً، ويتضجر من الملل، ومن عدم وجود شيء يقوم به.

الناس في الإجازات ينقسمون إلى فريقين، فريق يفرح بالإجازة وينتظرها بلهف، لأنه يعلم بأنه سيستفيد منها فائدة عظمى، وسيقوم خلالها بإنجاز العديد من المشاريع التي كانت مؤجَّلة، وسينهي الكثير من الأمور والتي كانت مُعلَّقة لأنه لم يكن يجد الوقت الكافي لإنجازها، وفريق آخر يُطالب بالإجازة، وعندما تأتي لا يعرف ماذا يفعل فتجده طوال أشهر الإجازة يتقلب بين النوم والاسترخاء والكسل والفسحة والتسكع في الليل، والبقاء أمام الشاشات، وتضييع الأوقات، ثم يصيح في نهاية الإجازة بأنها انتهت ولم يفعل شيئاً.

تحتاج كل أسرة أن تُعيد النظر في أسلوب ومنهجية تعاملها مع الإجازات، كما تحتاج أن تربي أبناءها على هذا المفهوم، وأن تنمِّي لديهم أهمية الوقت والاستفادة منه، وأن يتعاملوا مع الإجازة، وكأنها قضية أساسية لكل فرد منهم، بحيث يجب أن يستفيد منها وتنعكس على حياته، فهي مرحلة ذهبية وكنز من الكنوز السنوية التي يجب أن لا نُفرِّط فيها، وأن نتعامل معها بكل جدية واهتمام، فهي فرصة رائعة لقضاء وقت ممتع مع الأسرة والأبناء، كما أنها فرصة مميزة لإنجاز بعض المشاريع التي قد يكون من الصعب إنجازها في باقي أوقات السنة، إضافة إلى أنه من الممكن خلالها اكتساب مهارة أو التدرُّب في مجال مهني معين، سواء من خلال شبكة الإنترنت أو مجالات التدريب الأخرى.

الوقت قد يُتاح للكثيرين، ولكن البعض لا يستفيد منه على أكمل وجه، وعند نهاية الإجازة تبدأ تسمع بعض الأصوات المطالبة بتمديد الإجازة، ولو تم تمديدها فلن يقوم أمثال هؤلاء بالاستفادة منها، فالبعض يتمنى أن يكون العام كله إجازة.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"