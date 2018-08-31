من أعظم صور الفخر أن تعتز وتتباهى برجال الأمن والجيش في بلادك، تشيد بهم، تعدد مآثرهم.. تفعل ذلك بكل تجرد من جراء ما تراه وتتلمسه من فعلهم العظيم لأجل دينهم وبلادهم ودنياهم، نشدد على ذلك ونحن لن ننسى أن عقبات بلدان عربية وغير عربية كثيرة تأتي من العسكريين الذين أحالوها إلى فوضى وملاذ للمشاكل والتأخر.

نحن نفتخر بجنودنا، نرى منهم خيرا وبذلا وفداء يجسدون خلاله الفعل الحقيقي للعسكري المنتمي إلى بلاده سواء ببذل أرواحهم دفاعا عن حياض الوطن، أو ما وقف عليه العالم جميعا في الإنسانية والتفاني الرائعين بدحر الإرهاب ووأد الجريمة، وبما يتم أثناء المواسم الروحانية في الحج والعمرة، وفي الأخيرة نشدد على ذلك ونحن نؤكد أن الصورة المضيئة لرجل الأمن السعودي خلال الحج أو العمرة لم تكن جديدة.. فكل من زار الأماكن المقدسة معتمرا أو حاجا قبل عقود بعيدة أو قريبة يدركها.. لكن لأن الهدف لم يكن تسويقا إعلاميا فإن الأمر ظل بين رجل الأمن وربه، ولكن لأن التقنية الحديثة قد حضرت قريبا وبما جعل كاميرات الحجاج والمعتمرين تتسابق لرصد ذلك فإن تفانيهم أصبح متاحا للعيان وهم الذين كانوا لا يظهرونه احتسابا وتقربا لله سبحانه وتعالى وإخلاصا لهذا الوطن الذي أرادوه رائعا في كل شيء.

أمننا يضرب به المثل لأنه ينطلق من وحدة متكاملة لا تسمح لعابث أن ينال منها، ليكون الأمان على أرضها والاطمئنان في نفوس مواطنيها وزائريها بفضل من الله ثم بدعم قادتها، وإن كنّا قد ذكرنا العمل العظيم لرجال الأمن في خدمة ضيوف الرحمن، فلأن ما قاموا به لأجل ملايين المعتمرين والحجاج هو فعل عظيم تم دحر «الأنا» فيه لأجل رضا الله ومن ثم رفعة البلاد، والأكيد أن التاريخ سيقف طويلاً أمام تلك الأفعال السامية التي ارتبطت بمهمتهم العظيمة التي من أساسياتها الحزم والضبط وكيف تتمحور المهام العسكرية إلى مبادرات إنسانية راقية ورسائل رحمة ومساعدة لكل من يحتاج، فتلك والله إنها قمة المثالية.. لذا من حقنا أن نفخر برجال أمننا الذين قدموا رسالة عظيمة بأن السعودية أمن وأمان ونبل وتسامح.

ارتباط الأمن بالرقي التعاملي والمبادرات الإنسانية جدير بأن يحقق الرخاء والازدهار لأي عمل هو منوط به، وتحقيق الأمن يعني فتح الآفاق لأداء شعيرة عظيمة كالحج بكل يسر وسهولة، كما يعني النجاح في تأمين السلام الاجتماعي، وهو أرفع مهام المملكة في واجباتها نحو الحجاج.. ولذلك لن نبالغ حينما نشير إلى أن المثالية في إدارة الحشود أمنيا لم تعرف شأنا متفوقا كما هي عليه السعودية بتحقيق الأمن والسلم لنحو ثلاثة ملايين إنسان يتجمعون في مساحة صغيرة وفي وقت واحد.

نحن هنا في الإعلام واكبنا الأمر وعشنا إيجابياته وعرفنا قيمته العالية، لنتشرف بسرد معلومات وحقائق ستبقى ماثلة أمام المطلعين والمؤرخين والدارسين الذين سوف يستندون إليها حين تتم كتابة التاريخ الصحيح للعمل السعودي في الحج والعمرة، ولندعوا من قلوبنا بأن يحفظ الله بلادنا وقادتها وأبناءها الأوفياء البواسل من رجال الأمن والجيش الذين يقدمون عطاءً بلا حدود من أجل حماية أمن البلاد واستقرارها.

*نقلاً عن "الرياض"