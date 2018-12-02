المملكة في قمة العشرين: والقافلة تسير!

في غمرة نعيق المشككين بمكانة المملكة، يشرق بحضوره وثقته صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، ورئيس وفد المملكة لقمة العشرين في الأرجنتين التي عقدت على مدار يومين. فلقد كان لسمو ولي العهد حضور واضح ومميز ومؤثر في القمة التي انعقدت تحت شعار "مستقبل عادل ومستدام" وقد شدد بيانها الختامي على أهمية إصلاح منظمة التجارة العالمية، والتمسك باتفاقية باريس للمناخ التي انسحبت منها الولايات المتحدة‪ .‬ كانت القمة فرصة لتوثيق العلاقات مع الدول الرئيسيّة والمهمة في العالم، حيث كان لسمو ولي العهد الكثير من اللقاءات مع قادة وزعماء العالم، على هامش القمة، تناولت مناقشة دفع العلاقات الثنائية مع هذه الدول، حيث بحث الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري مع سمو ولي العهد بعض الأفكار لاستكشاف فرص الاستثمار والتعاون مع المملكة، كما التقى سموه كلاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الصيني شي جين بينغ، ورئيس جمهورية جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، والرئيس الهندي ناريندا مودي، والرئيس الفرنسي ماكرون، ونائب رئيس الأندونسي محمد يوسف كالا، كما التقى كذلك الأمينَ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، وهو الأمر الذي يجسّد مكانة المملكة المرموقة لدى قادة وزعماء الدول الرئيسة والمهمة والمؤثرة في العالم الذين أكدوا رغبتهم في التعاون والتواصل مع قيادة المملكة‪ .‬ لقد واجهت المملكة وما زالت حملة إعلامية شرسة وظالمة ومسيّسة في الصحافة الغربية، وخصوصاً الصحف الأمريكية بزعامة "واشنطن بوست" حيث انكشفت أجندة هذه الصحيفة التي تستخدم حرب اليمن، وقضية الصحفي المرحوم جمال خاشقجي للنيل من المملكة وقيادتها، مع العلم أنّ المملكة تؤيد الحل السياسي في اليمن، وتدعم قرار مجلس الأمن الدولي 2216، والإجراءات التي يسعى لتحقيقها المبعوث الدولي، علماً أنّ السعودية قادت التحالف اعتماداً على مناشدة صريحة من الرئيس اليمني المنتخب عبد ربه منصور هادي الذي طلب النجدة من إخوانه للوقوف في وجه المتمردين الحوثيين والمليشيات الانقلابية التي تدعمها إيران.

هذه الحملة في واشنطن مكشوفة ومدبّرة، بحسب بعض مفكري مراكز الأبحاث‪ think tank ‬ التي زرتها مع معهد دبي من خلال جولة كونسي الثانية في نهاية الشهر الماضي، لتعميق العلاقات العربية الأمريكية، حيث عزا الكثير منهم الهجوم الشرس على المملكة، إلى التجاذبات السياسية بين الحزب الجمهوري والديمقراطي، وأتى استخدام اسم المملكة فيما يتعلق باليمن للضغط على الرئيس الامريكي الذي يؤكد باستمرار أهمية العلاقة التاريخية والشراكة الإستراتيجية مع السعودية، والحال نفسه فيما يتعلق بمقتل الصحفي جمال خاشقجي رغم وضوح الموقف الرسمي للمملكة في هذا الحادث الأليم الذي عبّرت عنه النيابة العامة في المملكة بشفافية، وتأكيدات وزير الخارجية والدفاع الأمريكي في هذا الصدد . بينما يؤكد البعض على دور دولة قطر وماكينتها الإعلامية في تجدد إثارة هذه المواضيع، إضافة للمساعدات والمشاريع بين ولاية جنوب كروالينا وقطر حول تطوير العلاقات التنموية والتجارية بينهما، وهو ما قد يبرر هجوم ممثلي هذه الولاية في الكونغرس الأمريكي على المملكة. إنها لعبة المصالح في أكثر تعبيراتها دناءة!

وعلى الرغم من ذلك، فقد جاء الاحتفاء الظاهر الذي حظي به سمو ولي العهد في الاجتماع العالمي؛ لا سيما المصافحة الحميمية مع سموه من قبل الرئيس الروسي، ليمثل صفعة كبيرة لكل هؤلاء الحاقدين على المملكة الذين كانوا ينعقون في منابرهم الإعلامية بأنّ المملكة ستواجه بلقاءات فاترة، وفاتهم أنها إحدى الدول المؤثرة والفاعلة في عجلة الاقتصاد العالمي، ولديها طموحات عبر رؤيتها 2030 في خلق التوازن التنموي، وتعزيز اقتصادها بعيداً عن النفط.

وعلاوة على ذلك، وبحسب صندوق النقد الدولي، فقد جاءت المملكة كرابع أكبر اقتصاد عالمي، حيث بلغ الاحتياطي في نهاية عام 2017 ما يفوق 496.4 مليار دولار. والسعودية جزء لا يتجزأ من المجتمع الدولي، لأنها تمثل الدعامة الرئيسيّة للأمن والاستقرار في المنطقة ، بفضل انتهاجها سياسة واقعية تقوم على احترام المواثيق الدولية التي تربط العلاقات الدولية، فضلاً عن أنّ المملكة هي قلعة الإسلام الحنيف، وهي بوحي من ذلك تعمل على نشر ثقافة التعاون والتسامح، من أجل خير البشرية ورفاهها ورخائها، ومن أجل "مستقبل عادل ومستدام".