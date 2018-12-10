4 سنوات من الإنجاز

اليوم الإثنين يوم تاريخي في مسيرة الوطن فهو يصادف الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملكاً ورائداً وقائداً لمسيرة الخير والنماء والعطاء والتي انطلقت لتواصل تحقيق الإنجازات التنموية وتكمل ما بدأه أولئك القادة الأبطال (رحمهم الله) وعلى رأسهم مؤسس هذا الكيان الملك عبدالعزيز آل سعود والذي وضع حجر الأساس ووحد البلاد وانطلق بها في مسيرة التنمية.

من أبرز صفات مسيرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) أنها مسيرة تركز على الإصلاح الشامل في كافة المجالات سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، فأصبحنا نرى شمس الإصلاح وقد أشرقت على كافة أرجاء الوطن لتعزز الأمن والاستقرار وتعمل على رفاهية المواطن وتجسد أسمى معاني الوفاء والصدق والولاء لتلك القيادة التي استطاعت بحزمها وعزمها أن تقود البلاد ليصبح لها موقع بين مصاف الدول المتقدمة وأن تعتلي سلم الرقي والتقدم والازدهار بالرؤية الصائبة والحكمة السديدة والجهود المخلصة لأبناء وبنات الوطن.

في فترة وجيزة أكد القاصي والداني والكبير والصغير بأن وطننا تغير للأفضل ليس فقط على الإطار المحلي والإنجازات الداخلية والمشاريع المتطورة والمدن الحديثة التي تم إطلاقها أو التغييرات الجوهرية التي لمست كافة قطاعات الدولة بل وحتى على مستوى مكانتنا الدولية والتي أصبحت متميزة من خلال قوتنا الذاتية ومن خلال التحالفات الدولية التي أصبحت محط أنظار كثير من دول العالم التي تسعى للانضمام لكل حلف تدعو اليه المملكة مما جعل المملكة محوراً رئيسياً للقوى السياسية والعسكرية والاقتصادية في المنطقة كما ساهم في أن تكون الحليف الإستراتيجي الأهم للغرب والشرق.

أربعة أعوام حافلة بالخير والنماء وقد شهدت نجاحات متسارعة وإنجازات متتالية على جميع الأصعدة نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وفي مناخ يسوده الأمن والأمان والتقدم والازدهار في الوقت الذي تعصف المحن والفتن والصراعات والتقلبات والأحداث بالدول المجاورة، ولكن بفضل الله ثم بفضل القيادة الحكيمة والرؤية السديدة والترابط الوثيق مع الشعب المخلص الوفي تمكَّنَّا من الوقوف صفاً واحداً أمام كل التحديات واستمرت المملكة القلب النابض للعالم الإسلامي ومهوى الأفئدة ومنارة التوحيد.

نحن اليوم نعيش مرحلة مختلفة من تاريخ الوطن وهي مرحلة يعتز بها كل مواطن ويفتخر اليوم أن يجدد بيعة العهد والوفاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز-يحفظه الله- لمواصلة المسيرة لنهضة الوطن وصناعة التغيير وحماية الوطن من عبث العابثين وكيد الكائدين.

*نقلاً عن "المدينة"