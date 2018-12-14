وزارة الصحة.. ورقمها المميز (937)

نشرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة تقريراً موجزاً عن أهم إنجازات الوزارة وخدماتها المميزة المقدمة خلال أسبوع واحد من 17 - 21 من شهر ربيع الأول 1440هـ، وهذا هو ديدن الوزارة في كل أسبوع، حيث تقدم تقريرها الأسبوعي عما تم إنجازه من خدماتٍ صحية واستشاراتٍ طبية لكل مَن يتصل بها عبر هاتفها المميز 937.

هاتف وزارة الصحة (937) يتلقَّى أكثر من 119 ألف اتصال، ويقدم (39) ألف استشارة طبية، ومع هذا الكم الهائل من الاتصالات والردود يتجاوب الهاتف مع (23562) استفساراً طبياً، ويحجز (30668) موعداً، ويقدم خدمات أخرى، مثل: الإجابة على المعاملات الواردة والصادرة من الوزارة، وطلبات نقل المرضى بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية، واستقبال البلاغات والشكاوى، والملاحظات من المستفيدين وتمريرها للإدارات المعنية للرد عليها سريعاً وحل إشكالاتها، أضف إلى ذلك كله الرد العاجل للحالات الطارئة والمستعجلة التي يعاني منها المرضى في أقسام الطوارئ، وتلبية احتياجات الناس في أسرع وقت ممكن حسب الإمكانات المتاحة.

مركز هاتف (937) يخدم جميع القطاعات الصحية بالمملكة، ومنها المستشفيات العامة والخاصة، ويحرص دائماً على قياس رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة بنشر إنجازاته أسبوعياً للجميع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقنوات الإعلام الأخرى، من أجل تقديم خدمة أفضل لجميع طالبي العلاج بمستوى راقٍ يليق بسمعة مملكتنا الحبيبة.

إنه بحق مفخرة لكل مواطن بأن يقول: إن لدينا مركزاً خدمياً مميزاً يعنى بصحة المواطن والمقيم، ويقدم خدمات الوزارة وما يتوافر لديها من إمكانات طبية سهلة الوصول وذات حلول عاجلة بحيث يشعر الجميع بأن الوزارة حريصة جداً على تقديم رعاية صحية مميزة، وألا يكون هناك عائق أو قصور وتخاذل في خدمة المرضى وطالبي العلاج والمحتاجين لرعاية صحية في كل وقت وحين.

إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وسمو ولي عهده الأمين -أيده الله-، وكذلك وزير الصحة الرجل النشط والمتابع الجيد لمعظم ما يجري في وزارته، والمنفذ للتوجيهات السامية في متابعة القطاعات الصحية بالمملكة، وجميع العاملين في الوزارة، حريصون كل الحرص على ألا يكون هناك ما يُعرقل المسيرة الصحية من تقاعسٍ في أداء أي موظف في هذه الوزارة، في تحقيق الأمن الصحي، وتذليل الصعاب لكل مَن ينشد الخدمة العلاجية، خاصة من الفقراء ورقيقي الحال غير القادرين على الوصول للمستشفيات الخاصة الكبرى المكلفة جداً، فالحكومة تُقدِّم الخدمة العلاجية للجميع بكل أريحية ومجاناً، لأنها نذرت نفسها لخدمة الوطن والمواطنين والمقيمين فيه بطريقة شرعية يأملها المواطن من دولته التي لم تألُ جهداً في بذل كل وسائل العلاج من أجل الحفاظ على بيئة صحية سليمة، والقضاء على المرض بأنواعه المختلفة، وتوفير العلاج له في كل وقتٍ وحين. حفظ الله الجميع من كل مكروه.

*نقلا عن "المدينة".