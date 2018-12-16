أهلاً وسهلاً بالإملاء

اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم وهي وحدة متكاملة فهي وسيلة للتحدث والكتابة والقراءة ومن خلالها يتم التعبيرعن المشاعر ونقل الأفكار والخواطر ولا يمكن تجزئة اللغة لتصبح فروعاً مستقلة كلٌ منها يؤدي دوراً منفرداً ولذلك كان من الضروري أن يتم التعامل معها كوحدة واحدة لتصل إلى المتلقي في أفضل صورة.

يعتقد البعض أن مادة الإملاء من المواد غير الأساسية والتي تنحصر فاعليتها في تعليم الطلاب أسس كتابة الكلمات بشكل صحيح، إلا أن هناك غايات وأهدافاً أكبر من هذا الدور فمادة الإملاء تقوم كذلك بتعزيز علاقة الطلاب بلغتهم العربية وإثرائها كما تساهم في تنمية قدراتهم الثقافية ونضجهم العقلي ومهاراتهم الفنية وتطوير أسلوب الكتابة لديهم بالطريقة الصحيحة بعيدة كل البعد عن التشويه الذي يسببه الخطأ الإملائي والذي يساهم في كثير من الأحيان في عدم فهم معنى الجملة كما يساهم في إثارة السخرية والتقليل من المستوى التعليمي لدى الفرد بالرغم من وجود الأجهزة الحديثة والتي لم تنجح في تقليل الأخطاء الإملائية بل إنها ساهمت في زيادتها بالنسبة للبعض.

سواء المعلمون أو أولياء الأمور يرون بوضوح أن هناك مشكلة ضعف لدى بعض الطلبة في مادة الإملاء، ومن أهم أسباب ذلك الضعف هو عدم وضع هذه المادة كمادة أساسية منذ الصغر لتعويد الطلاب على التدرب على الكتابة الصحيحة مما يجعل الإخفاق في الإملاء ينمو مع أولئك الطلاب ويلاحقهم حتى مقاعد الدراسة الجامعية بل إنه يصبح أحياناً متوارثاً بين الأجيال وقد يكون الخطأ بعد ذلك صواباً نظراً لعدم الاهتمام بتصحيحه منذ الصغر.

مادة الإملاء لا تقتصر على كتابة الحروف والكلمات بشكل صحيح فقط، بل إنها تساهم أيضاً في رفع مستوى التحصيل العلمي من خلال القراءة والتدرب على تحسين الخط وقراءة المفردات والتراكيب اللغوية وفهم معناها بشكل صحيح، كما تساعد في تدريب العين على الملاحظة وتدريب الأذن على التعود على سماع الصحيح كما تساعد على جودة الإنصات وتمييز المتشابه من الحروف وتدريب عضلات اليد من خلال الإمساك بالقلم بشكل صحيح للكتابة كما أن في الإملاء تدريباً على تنمية الذوق في اختيار الملائم من الكلمات والتعابير والجمل والمفردات المناسبة.

مؤخراً أكد وزير التعليم عن تحول جديد ستشهده المناهج الدراسية وتستهدف تطوير المنظومة التعليمية بتفاصيلها وأدق جزئياتها وفق متطلبات رؤية 2030 ومن ذلك تحديث المناهج والمقررات الدراسية وتطوير المحتوى العلمي، وأعلن الوزير عودة منهج الإملاء والخط للمرحلة الابتدائية بدءًا من الصف الثالث الابتدائي خلال هذا العام، وهذه خطوة إيجابية رحب بها الكثير بعد أن طالبوا بها منذ سنين لما لمادة الإملاء والخط من أهمية لمستقبل اللغة العربية لدى الطلاب والطالبات.

*نقلاً عن "المدينة"