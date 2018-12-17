سهام الليل لا تخطى

قرأت في تقويم أم القرى هذه الحكمة أو المقولة فأعجبتني حيث أنني أبو سهام وبعد أن تعرفت على معناها بعثت بها إلى بناتي الست في مقدمتهن بكريتي «سهام»، وإلى أزواج بناتي وأحفادي. ذهلت مما قرأت عن معنى كلمة «سهام» فطمعت في مشاركة القراء الكرام بمعنى هذا الاسم. المعنى ينطبق فعلياً على ابنتي سهام فقد قيل أن معنى كلمة «سهام» هو اللفظ الصحيح للاسم بكسر الـ(س) وفتح الـ(هـ)، وهو جمع سهم، وأحد النبل. أما صفات الشخصية الحاملة لاسم سهام فهي تثق بنفسها ويحسدونها على حسن حظها فى كثير من الأمور وتحب الموضة وجديد الأزياء ولا تعبأ بكلام الناس ويهمها فقط ما تريد. اسم مؤنث خفيف على الأذن، اسم علم مؤنث عربي، وهو اللفظ الصحيح للاسم. أما معنى «سهام الليل لا تخطئ» فهذا المعنى أعظم بكثير حيث يدل على أن معنى كلمة «سهام» تعني الدعاء. وقد قال الإمام الشافعي:

سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.

فيمسكها إذا ما شاء ربي ويرسلها إذا نفذ القضاء.

القيام في الثلث الأخير من الليل أقرب إلى استجابة الدعاء؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له».. متفق عليه. صلاة الليل سهامها لا تخطئ.. عبادة غفل عنها الكثيرون وأصبحنا نعتبرها ليست بفرض وبسببها نتكاسل وتركناها أو أصبحنا شبه ناسين لها رغم عظمة ركعتين في جوف الليل. وقد قيل: ركعتين في جوف الليل أنادي بها رباً سامعاً رحيماً، دقيت الأبواب متأملاً وتغافلت عن من بابه لا يرد كريماً. الحمدلله الذي ردني إليه رداً جميلاً.

حقاً إن سهام الليل لا يقوى على صدّها أحد ولا يعرف قيمتها الآن إلا القليل فإنها السلاح الأقوى والسيف الأمضى الذي سقط من حسابات المسلمين، إنها وصلة العبد برب الأرض والسماء.

وقد قيل: بعض السهام لا تؤذي وبعض السهام تورث الابتسام. والفضل كل الفضل لك يا رب كل المُنى ويا بهجة الأيام، فها أنا أحاول أن أعبر ولو بقليل من الكلام. وصدق الشاعر عندما قال:

أتهزأُ بالدعاء وتزدريه ولا تدري بما صنع الدعاء.

سهام الليل لا تخطئ ولكن لهن أجل وللأجل انقضاء.. سهام الليل لا تخطئ فادعوا بها.

*نقلا عن "المدينة".