تعرف تتكلم عربي؟!

أحياناً يفيد أحد الآباء من الأسر السعودية وممن يعيش داخل الوطن بأن ابنه لا يتحدث اللغة العربية بشكلٍ جيد، ولا يتحدث إلا اللغة الإنجليزية، بل إن بعضهم قد يفتخر في بعض الأحيان وأمام بعض الأوساط بأن اللغة العربية لابنهم ضعيفة، والسبب هو أنه قد قام بوضع ابنه في إحدى المدارس الأجنبية منذ الصغر وعمد على تجاهل أو طمس اللغة العربية في المنزل، ولا يعرف أنه بذلك يرتكب جريمة عظمى بحق أبنائه ولغتهم عندما تنكَّر لها بهذا الشكل، واستبدلها باللغة الإنجليزية لأسبابٍ غير منطقية، معتقداً بأن اللغة العربية لغةٌ من الممكن أن يتقنها الأبناء لاحقاً من خلال المجتمع.

اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم، وهي من أكثر اللغات تحدُّثاً في العالم، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة أنها اللغة الأم لأكثر من 290 مليون نسمة حول العالم، كما أنها اللغة الثانية لقرابة 130 مليوناً، وهي لغة العالم الرابعة بعد الإنجليزية والفرنسية والإسبانية، وهي من أغنى وأدق لغات العالم من حيث معاني الكلمات والمعاني، إذ يتجاوز القاموس العربي 12 مليون كلمة. وبالأمس 18 ديسمبر صادف ذكرى الاحتفال بيوم اللغة العربية، والذي تم اعتماده من قبل اليونسكو، وأصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها عام 1973م لادخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة.

أحياناً يكون الفرد مع مجموعة من الشباب السعوديين، وقد يكون بعضهم ممَّن درس في الخارج، أو أُتيحت له الفرصة للعمل في شركات أجنبية، فتجد أن لغة الحوار بينهم هي اللغة الإنجليزية على الرغم من أن جميع الحضور هم من أبناء الوطن واللغة العربية هي لغتهم الأساسية، وعندما تسأل الحضور لماذا الحوار باللغة الإنجليزية بالرغم من أن لغتنا هي اللغة العربية؟، تجد بعض الإجابات غير المقنعة مثل: إن اللغة الإنجليزية هي لغة العصر، وهي اللغة العالمية والأساسية لكثير من اللقاءات والاجتماعات العلمية الدولية، وهي لغة الأعمال المختلفة حول العالم، وكثير من الدراسات والأبحاث بل والمقالات والأخبار المهمة والتي يتم الاستشهاد بها في مثل تلك اللقاءات تكون باللغة الإنجليزية أو من مصادر أجنبية.

تعلُّم اللغات الأجنبية أمر لا خلاف على أهميته، ويجب الحرص عليه وجعله من الأهداف الرئيسية لتطوير المجتمع وتعليم الأبناء لغة العصر، ولكن كل ذلك يجب أن لا يكون على حساب لغتنا الأم ولا على حساب ثقافتنا أو هويتنا، فالتحدث باللغة الإنجليزية له مناسباته الرسمية، ولكن البعض وللأسف ابتلي بهوس التفاخر ووهم التميز، فتنكَّر للغته الأم، وأصبح عاقاً لها، وعمد لاستبدالها طوال الوقت بلغاتٍ أخرى، ولم يكتفِ بما ابتلي به، بل ونقله أيضاً لأبنائه وبعض أفراد مجتمعه.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".