الإعلان انتشر.. فماذا عن النتيجة؟

من أطرف ما سمعت أن حملة إعلانية فازت بالمركز الأول لعام كذا، في حين لا يذكر أثر هذه الحملة على المنتج أو الخدمة التي قامت بترويجها لجمهور المستهدفين! هل كان إيجابيا أم سلبيا؟ بمعنى ماذا ترسخ في أذهان الجمهور؟ وكيف أصبحت صورة المنشأة لديهم؟

وكنا نستخدم مصطلح «دعاية» للإشارة إلى أن هناك مبالغة، فحين يقول الإعلان –على سبيل المثال - ان هذه الوجبة لذيذة جداً نعلم أن هناك تضخيما لـ «اللذة»، لكن في زمن «أيقظ العملاق الذي بداخلك» تحول فهم «الدعاية» لدى البعض إلى حدود القبول بالكذب وتخريجه بوصفه دعاية!

الإعلان لا يعبر عن الوكالة الاعلانية التي نفذته بقدر ما يعبر عن المنتج أو الخدمة التي يروج لها، والانتشار لوحده ليس دليلاً على نجاح إعلان، فالأخبار السيئة والفضائح أكثر ما ينتشر بسرعة النار في الهشيم، وقد تفوز وكالة إعلانية بجائزة عن حملة في حين يكون من تحمل تكلفة الحملة ليروج علامته خسر جمهوره، والقاعدة أنه إذا لم يحترم الإعلان الجمهور المستهدف فهو يسقط ومعه ما يروج له من خدمة وعلامة تجارية.

هناك معايير ونطاق لحدود خيال الأفكار الممكن قبولها في الإعلان وليس منها الأفكار المستفزة أو غير الصادقة، ومن هنا تتضح صعوبة إيجاد الفكرة المختلفة المؤثرة، صحيح من المهم أن تفكر خارج الصندوق لكن لا تظن أو تتخيل أن الجمهور المستهدف مجرد صناديق فارغة.

*نقلا عن الحياة