مؤشرات الإنفاق العام

يشير «بيان الميزانية العامة» التي يتضح أن من أبرز ملامحها الإفصاح والشفافية أن أربعة قطاعات هي العسكري وقطاع الأمن والمناطق الإدارية والتعليم والصحة تستحوذ على نصيب الأسد في نفقات الميزانية الحالية (2018)، فمن بين 930 مليارا تمثل إجمالي نفقات هذا العام، كان نصيب هذه القطاعات الأربعة 677 مليار ريال، فيما كان نصيب بقية قطاعات وميزانيات وزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة 253 مليارا، وفي اعتقادي أن قراءة الميزانية من خلال القائمة التي تمثل نصيب كل قطاع أو وزارة من الاعتمادات المالية، هي أكثر القراءات شيوعا للميزانية تاريخيا رغم أنها انطوت هذا العام على جملة من الجوانب والتفاصيل الأخرى كالإطار العام للميزانية والتطورات الاقتصادية المصاحبة ومعدلات التضخم والقطاع النقدي وتطورات المالية العامة والضرائب والدين والتمويل وغيرها..

وتعاطياً مع هذه الشفافية والوضوح الذي اختطه مجلس الاقتصاد والتنمية في نشر الأرقام والمؤشرات المالية للبلاد، يفترض أن يكون الطرح العام موازياً وشفافاً، ولكن على قدر المسؤولية أيضا، وذلك لتحقيق أهداف الدولة من وراء هذه الشفافية وعوامل الإفصاح التي وردت في كل رقم من مفاصل الميزانية. عموما التعليم والصحة يشكلان ما قيمته 341 مليار ريال؛ أي ما يوازي أكثر من ثلث إجمالي الميزانية، كما أن القطاع العسكري والأمن والمناطق الإدارية يشكل ما قيمته 336 مليار ريال، ويشكل أكثر من الثلث الثاني للميزانية تقريباً فيما تشكل بقية القطاعات وميزانيات الأجهزة الحكومية وخدماتها الأخرى الثلث الباقي، ومن بينها البلديات والنقل والتجهيزات الأساسية وغيرها.

وفي اعتقادي أن كفاءة الإنفاق لا تقل أهمية عن حجم الإنفاق ذاته، إضافة إلى قياس العائد من هذه المشاريع والعمل على قياس مؤشراتها، كما أن كفاءة التشغيل الحكومي عموما والتي تلتهم مصروفاتها الجزء الأكبر من الميزانية العمومية ومن بينها الحساب الجاري للرواتب مثلا تحتاج إلى إعادة نظر. وللحقيقة فقد خطت الدولة ووزارة المالية خطوات هامة في هذا الاتجاه عندما أقامت مركز كفاءة الإنفاق والذي يسعى لإطلاق وحدة الشراء الإستراتيجي، وكذلك إقامة منصة اعتماد الرقمية، وتطوير عملية إعداد الميزانية وكلها خطوات سوف تؤدي إلى تحسين كفاءة الإدارة المالية سواء في الإيرادات والنفقات في وقت واحد.

*نقلا عن "عكاظ".