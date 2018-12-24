الاعتداء على الأطفال

إن أسوأ ما يمكن أن يصاب به المجتمع أن يجد المرضى المجرمون نافذة دينية أو اجتماعية يعبرون من خلالها ويغطون بها رغباتهم المشينة. قرأنا في مقال يوم الخميس المنصرم كيف تمكن المصابون بمرض كراهة الأنثى من استغلال الحملات المبالغ فيها باسم الحشمة والعفاف للاندساس وربما كانوا يقفون وراء التهويل والمبالغة التي صاحبت حملات تلك الحملات. وأذكر أيضاً بحديث عن السيكوباثي في نشر يوم الأربعاء الماضي.

المرض الثالث الذي سوف نتحدث عنه اليوم أشد وأخطر من كل الأمراض الاجتماعية الأخرى بسبب أن ضحيته هو الإنسان الأضعف في التركيبة الاجتماعية. يعد الاعتداء الجنسي على الطفل أسوأ عاهة نفسية يمكن أن تصيب مستقبل الأمة.

سمعت مجتمعاتنا عن مرض اشتهاء الأطفال مؤخراً ولكن ما زال كثير من المصابين به طليقين يمارسون عاهتهم تحت أستار اجتماعية ودينية أحياناً.

نقرأ في قصص الماضي عن شيء اسمه الغلمان، ظاهرة انتشرت في حكايات وقصص بعض الحواضر الإسلامية القديمة، هي ما نسميه اليوم الشذوذ الجنسي، بيد أن حركة الغلمان في التاريخ لم تكن تقتصر على الشذوذ الجنسي بين البالغين بل انطوت على استغلال صغار السن والأطفال. من يقرأ القصائد والأشعار الماجنة في التراث الإسلامي سيلمس هذا، على مدى ما قرأت عن هذه الظاهرة لم أقرأ من ينتقدها أو يدينها، تسرد تلك القصص كمادة للإضحاك والتسلية والامتاع، ربما يعود هذا التجاهل المشين إلى ارتباط ظاهرة الغلمان بالرق، الإنسان المسترق مهدور القيمة والكرامة من حيث المبدأ، لا أحد يناقش معاناة هؤلاء البشر وخصوصاً أن هذه الممارسة كانت تجري في بعض قصور الولاة؛ الأمر الذي صيرها هامشاً اجتماعياً مقبولاً. هذا الهامش سمح للكتب التي تحمل هذه الأخبار المشينة أن تباع في أكثر المكتبات تزمتاً دينياً. كان البعض مثلاً يبعثون اللصوص ليسرقوا الأطفال والفتيات الصغيرات من أمام أمهاتهم عياناً ثم يشحنونهم إلى حاضرة الخلافة لتوزيعهم كغنائم، بعضهم للتربية العسكرية وبعضهم الآخر يتحولون إلى غلمان.

ما زالت هذه الظاهرة تمارس بطرق مختلفة في الأطفال الإناث، ما زالت قضية تزويج القاصرات قائمة وتمارس في أكثر من مجتمع إسلامي حتى الآن، لا أسوأ من الجريمة سوى شرعنتها، تجد هذه الجريمة من يدافع عنها ومن يروج لها ببراءة ساذجة أو بخبث.

ساهمت سلطة العيب في المجتمعات في إخفاء كثير من هذه الجرائم وأدت إلى نجاة عدد من المجرمين بجرائمهم، بعض الأسر لا تتقدم ببلاغ للشرطة إذا حصل اعتداء على واحد من أطفالها خشية على سمعة الأسرة.

لو حدث اعتداء على طفل واحد في اليوم الواحد في أي مجتمع إسلامي. هذا الواحد عار على كل من سكت عن إدانة هذا الممارسة أو بررها.

*نقلا عن الرياض