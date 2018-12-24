سيد العـفن

حين نكتشف شيئاً جديداً فهذا لا يعني أنه لم يكن موجوداً من قبل.. فحين اكتشف الكابتن جيمس كوك أستراليا، كانت أستراليا موجودة منذ ملايين السنين.. وحين اكتشف وليام جيلبرت الكهرباء كانت ظاهرة الكهرباء موجودة منذ الأزل.. حتى الديناصورات انقرضت قبل ستين مليون عام من التعرف على عظامها المتحجرة في عصر النهضة.

ويمكن قول الشيء نفسه عن العـفن الذي يعلو الخبز والجبن والفواكه القديمة.. سبق ظهوره أستراليا والديناصورات ورافق تشكل الأرض من العـدم.. في آخر أربعة آلاف عام فقط لاحظ الفراعنة "وربما بطريق الصدفة" أن وضع الخبر المتعفن فوق الجراح المفتوحة يساعد على شفائها.

ولكن "مثل كل الاكتشافات العظيمة" بقي العالم بانتظار من يؤكد ويختبر هذه الظاهرة.. بانتظار تراكم علمي يؤهل البشرية لفهم طريقة عملها، وعقل مؤهل قادر على رؤيته حـين يمر أمامه.

والصدفة الجميلة التي وقعت للطبيب الأسكتلندي فلمنج العام 1928 أنموذج لصدف كثيرة ساهمت في تقدمنا العلمي والفكري.. صدفة لا تحدث لغير "عالم جراثيم" ولا تنتهي بغير اكتشاف البنسلين "أول وأعظم المضادات الحيوية".. فـفي 28 سبتمبر عاد إلى مختبره بعد إجازة طويلة فلاحظ أن بكتيريا عنقودية "وضعها في صحن زجاجي" بدأت تموت بفضل عفن أحاط بها "كالذي نراه فوق الخبز القديم".. وبعد البحث والتمحيص اكتشف أن العفن يطلق مادة قاتلة للبكتيريا أطلق عليها اسم بنسلين penicillin بحسب اسم الفطر الذي ينتجها.

والمضاد الحيوي مادة تنتجها الكائنات الدقيقة "كالفطريات والطفيليات" لحماية نفسها من البكتيريا.. لا تضـر الكائن نفسه ولكنها تتسبب إما بقتل البكتيريا أو إضعافها أو تحييد نتائجها.. وبتقدم علم الصيدلة أصبحت معظم المضادات الحيوية تنتج بطريقة اصطناعية - رغم أن بعضها مايزال ينتج بطريقة طبيعية من الفطريات والأحياء الدقيقة.

والمفارقة هنا، أن فلمنج فشـل في عزل مادة البنسلين وإنتاجها بكميات كافية.. غير أن هاورد فلوري، وإرنست شين، من جامعة أكسفورد تمكنا لاحقاً من عزل البنسلين وأتاحا فرصة تصنيعه بكميات كبيرة.. وفي العام 1945 تقاسم الثلاثة "فلمنج وفلوري وشين" جائزة نوبل في الطب وظهرت خلافات حول صاحب الفضل الأكبر في اكتشاف البنسلين.

الاكتشاف التالي "الأهم والأكبر" هو أن الأطباء تعرفوا بفضل البنسلين على كيفية استخراج طائفة واسعة من المضادات الحيوية القادرة على علاج مختلف الأمراض البكتيرية.. وهذه بحد ذاتها تعد أكبر نقلة نوعية في عالم الطب منذ وجد الإنسان على سطح الأرض.

*نقلا عن الرياض