ترقُّب رسوم الوافدين

ضمن برنامجها المخصص لتحقيق التوازن المالي بدأت المملكة منتصف عام 2017م في تحصيل رسوم على المرافقين للعمالة المقيمة داخل الوطن، وتهدف هذه المبادرة إلى تشجيع توطين الوظائف من خلال سد فجوة التكلفة بين العمالة الوطنية والعمالة الوافدة في القطاع الخاص، كما تساهم تلك المبادرة في استقطاب وإبقاء ذوي الكفاءات المتميزة من تلك العمالة، ولاسيما أن 85% من العمالة الوافدة مؤهلاتهم العلمية أقل من الثانوية إضافة إلى حصر ومعرفة أعداد تلك العمالة بشكلٍ واضح، ودعم خزانة الدولة، إذ يتوقع أن تُحقِّق تلك الرسوم خلال عام 2019م إيراداً يُقدَّر بـ56,

4 مليار ريال، وخفض الضغط على البنية التحتية، وكذلك خفض التحويلات النقدية إلى الخارج، وقد ساهمت تلك الرسوم وما رافقها من حملات لتصحيح أوضاع المخالفين من خلال حملة (وطن بلا مخالف) إلى رحيل عدد من الوافدين، مما أدى إلى تدني إيجار المساكن وشغور بعض الوحدات السكنية والمحال التجارية في بعض المدن.

لا أحد يستطيع أن ينكر دورالعمالة الأجنبية في حياتنا الاجتماعية حتى أصبحت جزءاً أساسياً منها، خصوصاً وأن منهم من نشأ وترعرع وأصبح لديه أسرة في هذا الوطن، وهو لا يعرف غيره، وتلك المبادرة من شأنها أن تساهم في التمييز بين هؤلاء وبين أولئك الذين يقيمون بصورةٍ غير نظامية، ويعملون بشكلٍ غير قانوني، وينتشرون في بعض المدن ليُنافسوا العمالة النظامية، غير أن الإشاعات تتوالى منذ فترة طويلة بشأن تلك الرسوم سواء بالإلغاء أو التعديل، وفي كل مرة يتم التصدي لها من قِبَل الجهات الحكومية ونفيها.

رسوم الوافدين الهدف منها تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، وقد أكد معالي وزير التجارة والاستثمار في أحد البرامج التلفزيونية التي أذيعت مؤخراً أن هناك دراسة بهذا الشأن ستُعرض على مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وستصب في مصلحة الوطن والمواطن، وقبل هذا التصريح أوضح معالي وزير المالية في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لملتقى ميزانية السعودية 2019م بمشاركة عدد من الوزراء بأنه لا يوجد توجُّه لتغيير المقابل المالي على رسوم الوافدين، لافتاً إلى أن الحكومة تُراجع دورياً بشكلٍ عام مبادرات برنامج التوازن المالي، وفي حال تبيَّن أن المبادرات لم تُحقِّق المستهدف منها تجري مراجعتها، وفي الشهر الماضي نفى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية صحة ما يتم تداوله بشأن تثبيت المقابل المالي للعمالة الوافدة وإلغائه عن المرافقين.

علينا أن لا نلتفت لمثل تلك الإشاعات، والتي تسعى إلى الإثارة والبلبلة، وأن نتأكد بأن تلك المبادرات إنما هي في مصلحة الوطن والمواطنين، وأن الدولة تحرص على دراسة ومراجعة كل ما يُطرح بشكلٍ عام، وهي أدرى بما يساهم في تحقيق الأهداف المأمولة، وذلك وفق رؤية المملكة 2030.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".