هنا الخلل يا وزير العمل..!!

أصبح المواطن (لا) يعول و(لا) يعلق أملاً على الخدمة المدنية والتي تعيش موتًا سريريًا نسأل الله لها الشفاء العاجل!! وحديثك لهذه الصحيفة في عدد الاثنين المنصرم المعنون «الراجحي يدعو القطاع الخاص لتقديم رواتب مجزية للسعوديين» مؤكدًا على تصحيح الخلل في سوق العمل.. وهي الحقيقة الصادمة يا معالي الوزير والمشكلة هي أكبر من ذلك بكثير، وهل تصدق أن إحدى الخريجات مع مرتبة الشرف الثانية وتحضِّر الماجستير في الإعلام الحديث تلقت اتصالاً من إحدى الشركات لتعرض عليها وظيفة «مشغلة ألعاب» براتب مغرٍ جدًا «4000» ريال. وهنا يكون الخلل الذي لن ينتهي بنا إلى فرح طالما يتعامل مع الإنسان بعقلية (لا) تفرق بين الذين يعلمون والذين (لا) يعلمون..

وزارة العمل اليوم أمامها مسؤولية كبرى أمام الوطن والمواطن الذي بات يعيش البطالة بصبر وتعب وألم في زمن مخيف وحياة كلفتهم الكثير وانتهت بهم إلى الفراغ الذي قتلهم ورمى بجدهم واجتهادهم في وادٍ سحيق بل ودفع ببعضهم إلى بيع الشاي في الطرقات وشهادته التي يحملها الدكتوراة، وهنا تكون المهمة هي في إيجاد الحلول العاجلة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه..

(خاتمة الهمزة)... حينما تنفق الدولة على تعليم المواطن ملايين الريالات وفي النهاية تكون الوظيفة مشغلة ألعاب... هنا يموت الأمل وتنتهي كل الجهود إلى العدم.. وهي خاتمتي ودمتم.

*نقلا عن صحيفة "المدينة".