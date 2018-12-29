«الجنادرية».. وصل التراث بالزمن

نقف في كل عام وقفات تتيح لنا التأمل والاستقراء.. نتنفس فيها أجواء التراث، فقد كانت الرياض والمملكة كلها في مظهر حضاري تراثي فريد، احتفاء بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الثالثة والثلاثين.

فالاحتفاء بالتراث يدل على توجه مستقبلي خلافًا للظن المتبادر إلى الأذهان، بأنه رجعة إلى زمن قديم. فالرجوع في الزمن مستحيل - أيها الأصدقاء - ولكن الاحتفاء بعطاءات زمن فائت يعني التأكيد على شيئين: روح الأمة، واستمرارية تاريخها.

ومن هذين المعنيين تتفرع تأكيدات وافية على الاعتزاز بالهوية، واحترام التاريخ، وعلى الرغبة في وصل الحضارة بالزمن. وتأتي أهمية هذا المهرجان في أنه يحفز الاهتمام، ويذكر الناس بذخائرهم، فهو الوسيلة الحضارية لنقل التجربة التاريخية، وهو في هذا يعمل عمل الأعياد، فالعيد يذكرنا بالمعاني التي يحرص الدين على ترسيخها طول العام، ولكن التذكير بها يتكثف في مناسبة العيد.

وكذلك هذا المهرجان بما يثيره من اهتمام متجدد في تراثنا بما يدفع إليه شبابنا من الالتفات إلى أمس آبائهم.. فالجيل الحالي الذي شبّ مع فجر التنمية، يعرف بلا شك كثيرا عن هذا الحاضر، ولكنه لا يعرف التاريخ الكامن في هذا الحاضر، الذي كان أول الحروف في مستقبل يتكون.

بكل هذه الإشارات، يعزز المهرجان الوطني للتراث والثقافة تأكيد الاهتمام بالتراث.. ولو أننا اخترنا أن نلفت الانتباه إلى شيء ذي دلالة في هذا المهرجان، فهو أن التطلع الحضاري المعاصر ينبغي ألا يكون بالضرورة مبنيًا على نبذ كل تراث الماضي، بل إن هذا التطلع ينبني على احترام الماضي، ودراسته، والتمسك بمعانيه الأصيلة.

ورغم أن الجنادرية تنتصر لكل ما هو قديم، إلا أنها تقابل بالحماسة من الأجيال الجديدة في مختلف الأوساط الاجتماعية والثقافية باعتبارها معقلًا للثقافة الشعبية، فاقترابها من الذوق العام بمختلف تنوعاته بدا في نظر الأجيال رمزًا للتراث الوطني.

وإذا كانت الجنادرية المكون المرجعي الذي شكل الدفع الأول في تجربتنا الحضارية، إلا أننا لم نتوقف عند حد تلك التجربة.. فقد سجل تاريخنا الحديث أكبر عملية تنموية عرفها العالم الحديث، أدخلتنا حضارة العصر من الباب العريض، وتفردنا بالسبق الذي بززنا به كثيرًا من الثقافات والمجتمعات التي سبقتنا بمراحل زمنية عديدة، فاختزلنا في أعوام قصيرة ما استغرق الحضارة التي سبقتنا أعوامًا طويلة، وصارت كل الإنجازات التي كانت في مستوى الأحلام في أمس قريب في متناول اليد، واليوم نعرف أي مسافة قطعنا.

فعلى مدى عدة أعوام، وسع المهرجان الوطني للتراث والثقافة آفاقه لاستيعاب أفكار جديدة، وأحدث نقلة نوعية في تنوعاته الثقافية، أضافت بريقًا للمهرجان في رحلة مثيرة تملؤها المتعة والبساطة، فقد أتاح المهرجان لكل حركة ولكل حدث ولكل فكرة أن تأخذ مداها الزمني في رحلة حضارية فريدة، تلك هي نظرة إلى الماضي من مسافة قريبة.

ومن هنا جاء احتفاؤنا بالجنادرية، محاولين أن نستخلص من ذلك كله صورة الوطن في الغد.. فما نتعلمه اليوم من الجنادرية هو توسيع الحياة لاكتساب مزيد من الحياة لنطرق مستوى جديدًا من التفكير لإحداث تغيير نوعي في تجاربنا، ونكوّن علاقة جديدة من نوع جديد مع واقعنا، وبالذات ونحن اليوم في أفضل فترات التاريخ الإنساني.. فعندما ندرك أن علينا أن نتقدم فسنضيف شيئًا جديدًا، ونخرج للعالم بالشيء الجديد في احتفاء أبدي بالحياة، وتلك هي رسالتنا مع التفوق التي تتمثل في رؤية 2030.

كتب أنتوني وربنز ذات مرة -وهو بالمناسبة أحد أشهر الخبراء في علم الأداء والتفوق-: إن إحدى أهم القناعات التي يمكننا تبنيها صنع مزيد من التفوق، وذلك من خلال تحسين الأداء ونوعية الحياة.

في اليابان يتم فهم هذا المبدأ فهمًا حسنًا بالتحسين المتلاحق للحياة، حيث يأخذ حجمًا وأهمية يفوقان كل اعتبار آخر على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والصحية والنفسية والحضارية والإنسانية، وذلك لرفع مقياس نوعية الحياة.

كم نحن جميعًا نحتاج إلى رفع مقياس نوعية حياتنا، من خلال التحسين المستمر الذي لا ينقطع أبدًا، لكي نمضي مع الحياة بدلًا من أن نمضي ضدها، ونقف في الموضع الصحيح، هذا ما يمكننا أن نتعلمه من الجنادرية.

*نقلا عن الرياض