أقوى الجيوش في العالم

كثيرا ما أصادف على الإنترنت ترتيبا بأقوى جيوش العالم، ثم أكتشف أن معظمها يعتمد فقط - كما في العصور القديمة - على عـدد الجـنود. أفضل السيئين يحتسب مع الجنود عدد الدبابات والطائرات والسفن العسكرية، ويعـتقد أن 400 دبابة سورية صنعت في الستينات، يمكنها التفوق على 40 دبابة إسرائيلية حديثة من نوع ميركافا.

صحيح أن معظم التقارير تضع الجيش الأميركي في المركز الأول، والروسي في المركز الثاني، ولكن بقية القائمة تعتمد غالبا على التفوق الكمي والعددي، ليس أدل على ذلك من وجود الهند في المركز الرابع (بعد أميركا وروسيا والصين) متقدمة على فرنسا وبريطانيا اللتين تملكان أسلحة نووية وتقنيات عسكرية أكثر تقدما.

أيضا نلاحظ - بحسب تقرير مؤسسة Global Fire Power لعـام 2018 - أن الجيش الإيراني يحتل المركز الـ 13 متقدما على الجيش الإسرائيلي في المركز 16، وهذا في حد ذاته أمر غريب؛ لأن إسرائيل - وإن كانت أقل جنودا - تملك أسلحة نووية، وتصنع ثالث أقوى دبابة في العالم، وتملك سبعة أقمار عسكرية، وتختار ما تشاء من الترسانة الأميركية، ناهيك عن أنها الدولة الأولى في إنتاج طائرات من دون طيار.

أضف إلى ذلك أن معظم التقارير لا تُدخِل ضمن حسبتها العسكرية القنابل النووية والصواريخ الباليستية والطائرات الاستراتيجية. الأسلحة النووية بالذات تصنفها كأسلحة تكميلية يصعب استخدامها، رغـم أنها ترجح موازين دول لا تملك بالضرورة جيوشا ضخمة - كـإسرائيل وبريطانيا، مقابل الصين والهند.. يكفي أن يعرف عدوك أنك تملك أسلحة نووية كي يهابك ويتحاشى مواجهتك (كما نتحاشى رجلا يخفي مسدسا تحت ثيابه).. يكفي أن تملك منها الحـد الأدنى (ككوريا الشمالية) لتتساوى في حق التفاوض مع دول تملك منها الحد الأعلى.. أميركا مثلا لديها غواصات نووية، وقاذفات استراتيجية، وحاملات طائرات، وصواريخ عابرة للقارات؛ ولكنها في النهاية تقف حائرة أمام صواريخ روسية يمكنها الانطلاق فجأة وتدمير 10 آلاف مدينة في أميركا وحول العالم.

كـل هـذا يجعلنا نعـود ونؤكد أن عدد الرجال ليس معيارا لأقوى الجيوش في العالم، وأن ما نشاهده على الإنترنت مجرد قوائم تقريبية ومجرد من أشياء كثيرة لا يمكن قياسها (كـمستوى الشجاعة والولاء والاستعداد للتضحية لدى الجنود).

على أي حال؛ إن كنت ما زلت تتساءل عن مركز الجيش السعودي - بحسب المصدر السابق - فأشير إلى أنه في المرتبة الــ26 عالميا، والثالث عربيا بعد مصر والجزائر.

*نقلا عن الرياض