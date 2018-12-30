لماذا أنثى الإنسان أجمل من إناث الكائنات الأخرى؟

سؤال طريف وقد يكون بلا معنى، ستغيب دلالته إذا نظرنا إليه من الزاوية الذكورية فالرجل هو الذي ينظر للأنثى بوصفها كائناً جميلاً، أما المرأة فلا تنظر من هذه الزاوية. ومن المشاهدة والتجربة سنكتشف أن كل حيوان ينظر للجنس الآخر في جنسه على أنه هو الأجمل والأروع.

قرأت هذا الجدل في كتاب بعنوان "التاريخ الكامل للعالم" لمؤلفيه جان كلود بارو، وغيوم بيغو الفرنسيين. كتاب جميل يختصر لك العالم من بداية الخليقة إلى يومنا هذا في 343 صفحة فقط.

يشير المؤلفان أن أنثى الإنسان أجمل من إناث الحيوانات الأخرى. يبرران ذلك بأن حاجة أنثى الإنسان أن تقف منتصبة على قدمين لكي تتمكن من العدو بسرعة تفادياً لمطاردة الوحوش وحاجتها إلى حوض واسع لكي تلد جعلا منها أجمل الإناث الثديية. صارت تشبه القيثارة على حد وصفهما، يأتي حديثهما في صفحتين تقريباً يبحثان فيهما الطفرات الجينية التي مر بها الإنسان في تمهيد للحديث عن الطفرة الثقافية.

كرجل سأرى أنثى الإنسان أجمل الكائنات الثديية إلا أن المنطق يرفض هذا الادعاء.

يقول المؤلفان: إذا نظرنا للأسد أو الأيل مثلاً سنجد أن الذكر أجمل من الأنثى. من قرر ذلك؟ المؤلفان أم أن هذا ما اتفق عليه الأسد والأيل؟. لكي يستقيم هذا الرأي يجب أن نسأل الأسد وذكر الأيل عن رأيهما في أنثى الإنسان مقارنة بإناثهما. مع أننا لسنا في حاجة أن نلح في السؤال، لو كان رأيه هو رأي المؤلفين لترك أنثاه وركض وراء أنثى الإنسان، لا شك سينجذب لأنثى الإنسان لحاجة أخرى، لحمها الرقيق سيكون وجبة المساء الشهية له ولأطفاله.

مجادلتي هذه لا تقلل من قيمة الكتاب ولا من جهد المؤلفين ولكن من باب الطرافة.

"التاريخ الكامل للعالم" كتاب رائع يختصر تاريخ العالم. من ميزة هذه الكتب أن تثير في خيالك الأسئلة. تفتح لك باباً على المعرفة والفضول. كل صفحة فيه تأخذك إلى سؤال. بمثابة محاضرة استعراضية من أستاذ متمكن من موضوعه. لا يشبه مختصرات الكتب أو السعي إلى تقديم وجبة سريعة للمستعجل. أسلوبه مثير ومحرض يدفعك إلى النظر إلى ما هو أوسع من التاريخ المطروح في الكتاب.

مع فعاليات معرض الكتاب بجدة طرأ على بالي، من يريد كتاباً ممتعاً أقترح عليه اقتناء هذا الكتاب،

اسم الكتاب: التاريخ الكامل للعالم.. المؤلفان: جان كلود بارو، وغيوم بيغو، ترجمة: لحسن عيساني، الناشر: دار الفارابي، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم.

نقلا عن الرياض