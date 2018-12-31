بين الدرعية وطنطورة !

يفترض أن تسهم الفعاليات الترفيهية الفنية والرياضية والثقافية والتراثية في صناعة السياحة، وصناعة السياحة في معظم الدول السياحية هدفها جذب السياح من الخارج وتعويض السياح في الداخل عن السفر للخارج، أي باختصار جذب الإنفاق السياحي من الخارج والاحتفاظ بالإنفاق الداخلي ليصب كلاهما في دورة الاقتصاد السياحي الوطني!



فعاليات شتاء طنطورة، حسب ما تبدو لي في بداياتها هي أقرب إلى التسويق للمنطقة وتعريف العالم بها، وخاصة أن الكثير من الحضور والمدعوين تمت استضافتهم من خارج وداخل المملكة، والمنتظر أن يتم تطبيق المعايير الاستثمارية الصرفة في وقت لاحق حتى تتحقق الغاية من إقامة مثل هذه الفعاليات في جذب السياح من الخارج والداخل وتحقيق مستهدفات صناعة ونمو الاقتصاد السياحي!



في فعاليات فورمولا الدرعية تم ضرب عدة عصافير بحجر واحد يحسن صورة المملكة الإيجابية أمام العالم، أولا تنظيم حدث رياضي عالمي في منطقة تاريخية بهذه الاحترافية العالية قدم المملكة كدولة قادرة على استضافة مثل هذه الأحداث العالمية التي ارتبطت دائما بالمدن السياحية الشهيرة، أما وجود رياضيين وفنانين عالميين فقد قدم رسالة هامة لشريحة كبيرة من جمهورهم الذي يتشكل غالبا من الشباب ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعية حول العالم بأن السعودية بلد آمن وجاذب ويذهب إليه نجومهم المفضلون!



شخصيا استخدمت صور ومقاطع كثيرة من فعاليات فورمولا الدرعية في تعزيز صورة إيجابية عن السعودية لدى أصدقاء شخصيين وزملاء إعلاميين كثيرين في أمريكا وأوروبا، وكان لها مفعول السحر أكثر من الدخول في نقاشات لرسم صورة جميلة عن بلادي!

* نقلاً عن "عكاظ"