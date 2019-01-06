قل لهم يا وزير

من المؤكد أن وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، يدرك كما ندرك، أنَّ هناكَ من يظنُّ أن تطويرَ المناهج رجسٌ من عمل الشيطان، وأن إفشاله ضربٌ من ضروب الجهاد. مثل هؤلاء يجب أن يتصدّى لهم مَنْ هو واثقٌ بأنهم ليسوا على صواب، وأنْ يوضح الصوابَ لهم، إذ ليس من المعقول أن نستمرَ، وزيرًا بعد وزير، نضعُ المخاوف من الجلوس مع أولئك القلة الذين يعيقون المشروع الذي يتفق الأكثرية على أنه لا يتعارضُ مع أصول الدين أو فروعه.

علينا اليوم أن نواجه كلَّ الذين ظلّوا يفرضون وجودَهم فرضًا، ويعارضونَ من أجل المعارضة، ليتكسبّوا منها، مستخدمينَ الدين كسلاح، وهو لم يكنْ يوماً كذلك. علينا أن نجلسَ معهم، ونجعلهم يعونَ بأنَّ الدين يفرضُ علينا الانفتاح على الآخر، والاستفادة منه، ومن علومه ومنجزاته، لكي نبتكرَ مشاريعنا الخاصة التي تجعلنا نتفوق عليهم؛ «قل لهم ذلك يا دكتور حمد».

* نقلاً عن "الجزيرة"