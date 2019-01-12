تجمع ميسا: وحماية الأمن العربي؟

تمر منطقة الشرق الأوسط، والدول العربية على وجه التحديد، بظروف وأزمات ومتغيرات جذرية ألقت بظلالها الداكنة على أجواء المنطقة. ودفعت تلك التحديات بدول المنطقة للتفكير بوجهات النظر المتداولة بما يعكس المواقف الدولية ولا سيما الولايات المتحدة التي تشارك دول المنطقة هذه المقاربات والاعتبارات الجيوسياسية والإستراتيجية وإيجاد أنساق جديدة من التفاعل بين القوى ذات المصالح الحيوية في المنطقة، والانطلاق مجدداً من التفكير في تقوية هذه العلاقات وهو ما يتطلع إلى تحقيقه تجمع ميسا‬ ‏‪ MESA :The Middle East strategic Allianc‬ ولعل الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا الصدد تتصل بالأهداف والبواعث والمبادئ، ومعرفة الصعوبات والإيجابيات التي قد تواجه مثل هذه الفكرة، ثم ماهي آلية العمل التنفيذي لتجمع ميسا.

ولعل من نافلة القول إنّ الولايات المتحدة لطالما آمنت بأهمية اعتماد دول المنطقة على قدراتها الذاتية، وإشراك دول عربية ودول الجوار في ترتيبات إقليمية للمحافظة على أمن المنطقة واستقرارها، وهذه مواقف ليست جديدة‪ .‬ إنّ البحث عن مبادرات عملية نحو تعزيز العلاقات القائمة بين دول المنطقة لم يكن أمراً جديداً في المنطقة، فقد سبق أن شهدت المنطقة فكرة إعلان دمشق التي لم تدم طويلاً وذلك بعيد غزو صدام للكويت، وهو ما هدد أمن وسلامة واستقرار دول المجلس، وعرّضها لأخطار عسكرية واقتصادية أثرت على المصالح الوطنية والإقليمية والدولية بشكل لم يسبق له مثيل، وبالتالي فانّ فكرة إقامة تجمع ميسا أو ما أطلق عليه من قبل البعض الناتو العربي والذي يضم كل دول مجلس التعاون ومصر والأردن ٦+٢، هو في الواقع شبيه، من حيث الأهداف والبواعث، بإعلان دمشق، حيث تم استبدال سوريا بالأردن فقط.‪ ‬ وتأتي أهداف تجمع ميسا لإعطاء روح جديدة للعمل الخليجي العربي، بعد الانهيارات التي أصابت بعض الدول العربية، وإرساء التعاون الإستراتيجي على قاعدة صلبة تمكّن الدول الأعضاء من مجابهة التحولات الدولية والتحديات الإقليمية في مواجهة الأخطار التي تحيق بالمنطقة، والرغبة في ترسيخ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية، ومكافحة الإرهاب بمختلف صورة وأشكاله وتعبيراته.

وتكمن أهمية البواعث لهذا التجمع الجديد، بلا ريب، فيما تتطلبه المرحلة المقبلة من ضرورات التعاون والتنسيق بين مجموعة هذه الدول، بحيث يصبح هذا التجمع إطار عمل يهدف للتنسيق والتعاون السياسي والإستراتيجي والعسكري للدفاع بين دول هذه المنطقة. ومع ذلك فإنّ تجمع ميسا لابد أن يتضمن مبادئ صريحة معلنة يقوم عليها، إذ إنّ أية ترتيبات أمنية على غرار هذا التجمع لابد من أن يقوم على مفاهيم وأسس معروفة في التعامل الدولي ومُقرة في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية، والتأكيد على أهمية الاحترام الكامل للاستقلال السياسي لكل دولة، واحترام سيادتها المطلقة على أراضيها ومواردها الطبيعية وتقييمها أوضاعها الخاصة ومواقفها الذاتية‪ .‬ وانطلاقاً من حيوية هذه المنطقة وأهميتها للعالم، فقد أصبحت مسألة أمنها واستقرارها أمراً يمس الأمن الدولي واقتصاديات العالم ، نظراً لترابط المصالح. وعليه فإنّ على جميع دول المنطقة بذل ما في وسعها لصيانة أمن المنطقة ضمن ما توفره إطارات العمل التي تجيزها الشرعية الدولية، لذا فإنّ فكرة هذا التجمع تتسق مع هذا التوجه والذي يشكل مظلة ثابتة لتحقيق الأمن والاستقرار فيها‪ .‬ويأتي هذا التجمع، فضلاً عن ذلك، في سياق ما يتردد غالباً بأنّه موجه بالدرجة الأولى ضد طموح ونشاط إيران في توسيع نفوذها وتعزيزه من خلال تدخلاتها في الدول العربية المبرهن عليها في العراق وسوريا واليمن ولبنان، مما دفع أحد قادتها إلى القول بأنّ إيران تسيطر على أربع عواصم عربية، وكذلك دعم الحركات الانفصالية والإرهابية التي تحاول تقويض الأمن والاستقرار ليست في المنطقة، بل في كافة الوطن العربي.

هذه التصرفات المتغطرسة لطهران تتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول والمواثيق الدولية، وهي تحديات لا يمكن التقليل من مخاطرها، فهي من شجعت دول المنطقة على التفكير الإستراتيجي والبحث عن آلية عمل تكفل الحد من مثل هذه التدخلات الفجة بشؤون الدول العربية الداخلية.

وبجب ألا يغيب عن البال أنّ إيران ليست العدو الأوحد في المنطقة؛ فهناك إسرائيل التي باحتلالها الصهيوني لأرض فلسطين العربية، وإصرارها على توسيع المستوطنات، وتحويل القدس الشريف عاصمة للدولة اليهودية تضرب كل قرارات الشرعية الدولة بعرض الحائط، وهو أمر يقض مضاجع العرب كافة، ودعكَ من الانطباع بأنّ إسرائيل عدو لإيران، فعدو عدوك ليس بالضرورة صديقك، خصوصاً وأن الحقائق التاريخية أثبتت التواصل بين إيران وإسرائيل فيما مضى، فهما دولتان عدوتان للدول العربية‪ .‬

ودون الخوض في تفاصيل الصعوبات والإيجابيات المتعلقة بالتجمع، فإنّ أهم الإيجابيات أنّه يعطي فرصاً حقيقية لمواجهة مسألة الأمن بجدية تتطلب إعطاء المصالح الإقليمية والدولية الأهمية اللازمة، وفتح المجال لتنظيم الاتصالات على أسس ثابتة، والحد من فرص الهيمنة والتدخلات الإقليمية، وإيضاح المواقف وبلورة الاتجاهات في بعض القضايا، ووجود مظلة توفر الترتيبات الأمنية للدول الأعضاء.

أما الصعوبات فتتمثل في إيجاد الضمانات التي تكفل التمسك بالأهداف وتأييد كافة دول مجلس التعاون، خصوصا إذا ما نُظر إلى أولويات بعض الدول كالعلاقات المميزة بين سلطنة عمان واستقلال سياستها، وكذلك قطر بالنسبة لعلاقاتها مع إيران وحلفها مع تركيا.

وثمة صعوبات أخرى يواجهها التجمع، تأتي في إطار الاصطياد في المياه العكرة، لجهة وسم "ميسا" بالتجمع السني، وهوما يثير بالتأكيد حساسيات لدى العرب من الطائفة الشيعية .

ومن الصعوبات الأخرى أنه لا يمكن تجاهل دول عربية أخرى مثل سوريا العائدة الى الحظيرة العربية والسودان واليمن. كما أنّ إطلاق وصف "الناتو العربي" عليه أمر لا يتفق مع الوقائع التاريخية، حيث إنّ الناتو الأوروبي له ظروف وبواعث وأهداف إستراتيجية وأيديولوجية؛ بحكم موقعه في أوروبا والصراع القائم آنذاك بين القطبين الدوليين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي.

أما بالنسبة لخطوات مأسسة التجمع، فإنه سيواجه مشكلة من حيث هيكله التنظيمي، فهل ستكون له أمانة عامة ثابتة أو تنظيم دائم، على غرار مؤتمر التعاون الدولي والأمن الأوروبي، أو يتبنى هيكلية منظمة عدم الانحياز؟ إنّ قيام تجمع بين مجموعة من الدول أمر طبيعي ومحمود في العلاقات الدولية وتشجع عليه الأمم المتحدة، إلا أنّ نجاح هذا التجمع وبلورته الى حيز الوجود يستدعي تضامن الدول الأعضاء وإخلاصها وحرصها المطلق على تحقيق مصالحها المشتركة، وبالتالي الشروع في دراسة متأنية وعميقة توضح إمكانيات نجاحه من عدمه وبحث سائر الأمور المتصلة بأمن المنطقة بشكل عام، وهو ما قد يسهم في ترسيخ الأمن والسلام في منطقة الخليج والشرق الأوسط‪ ‬، وإذا تحقق ذلك، فإنّ السلام سيعمّ ربوع مناطق أخرى في العالم، وعلى ذلك نعوّل.