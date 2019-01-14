من الربيع العربي إلى أزمة قطر!

مشكلة التيارات أنها تعيد تشكيلاتها وتحالفاتها في الأزمات، مع بدء الثورات العربية أشرتُ إلى التحالف الذي بدأ يتشكل بين الإخوان المسلمين وبعض من ينسبون أنفسهم إلى خطاب الحقوق والإصلاح من الناشطين والناشطات، ومن بعد ذلك التشخيص رأيتُ أن تحليلي قد تشعّب وأصبحت التحالفات بين المنتسبين إلى الحقوق قد أخذت تشقّ طرقاً متعددة فكانت التحالفات التي كانت تتشكّل باستمرار بين تلك التيارات التي تختلف في بعض الأفكار، لكنها تشترك في السلوك الحركي والعداء للمملكة.

ما سمي بـ "الثورات العربية" أعاد التكتلات والتشكلات بين التيارات، فرزت التيارات السياسية الشمولية عن التيارات الأخرى ذات الأبعاد الوطنية أو الأفكار التنموية أو ذات الاجتهادات الإصلاحية الفكرية. صارت الشمولية والعمى السياسي والحماقات الحركية العنيفة هي ما يجمع بين تلك التيارات.

كان هناك تواطؤ بين التيارات السياسية من شيوعيين وإخوان وغيرهم شملوا بأنشطتهم بعض الحقوقيين والحقوقيات والناشطين والناشطات، وأصبحت الأمور مختلطة، فنرى الشيوعي يدافع عن الإخواني والعكس، أو نرى صاحب طائفة أو تيار يدافع عن ضدّه وهذا ليس تسامحاً بل هو تواطؤ من قبل التيارات السياسية للتآمر ضد المملكة.

التوظيف السياسي لتلك التحالفات والاستغلال السياسي والإعلامي العالمي المفضوح لها من قبل دول وأنظمة دعماً وتمويلاً وذلك لتنفيذ أجندة تلك الدول والأنظمة السياسية كان من أكبر أسباب محاولات التأليب الإعلامي من قبل قنوات وصحف مأجورة سواء من النظام القطري أو من دار في فلكه وعند أي حادثة أو قضية سيادية سعودية وعدم توفير أي أسلوب من الأساليب حتى الرخيص والمكشوف منها كتأجير أسماء أولئك والكتابة بها أو الحديث عنها ونشر الأكاذيب والافتراءات ضد المملكة.

وإن كان من ثمة حسنة في انكشاف مخطط ما سُمّي زوراً بالربيع العربي وفي أحداثه الرهان الخاطئ الذي عُوّل عليه وظنّ المتربص أن يكون الشباب السعودي أداة انتكاسة اجتماعية وأنه يسهل التأثير عليه لأن يقود عملاً تخريبياً أو يؤثرون على مستويات التنمية والرؤية الوطنية، إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت أن ذلك ممتنع وقد ثبت فشله في أكثر من محاولة، منذ المد القاعدي على يد تنظيم القاعدة خلال العقد ونصف العقد الماضي، إلى محاولات الحقوقيين والناشطين بما ادعي أنه من ثورات خائبة بدءاً من ثورة حنين وليس انتهاءً من حملات تويتر كحملة فكوا العاني وكل الرهانات على الجيل السعودي ليكون عنصر تخريبٍ قد آلت إلى فشلٍ ذريع وإن ظهرت بضعة من أسماء شاذة من هنا أو هناك.

* نقلا عن "الرياض"