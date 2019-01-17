رئاسة أمن الدولة.. جهازٌ للأمن وقوة لدحر الإرهاب

جهود مُباركة ونتائج عظيمة تعمل عليها رئاسة أمن الدولة لتطهير مُجتمعنا الكريم من المُتطرفين والإرهابيين الذين يعملون لاستهداف أمن المواطن وبث روح الخوف والفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع، ويسعون لزعزعة أمن وسلامة واستقرار الوطن..

اعتزازنا برجال أمننا يزدادُ يوماً بعد يوم، فهُم للوطن عِزة، وللمواطن سندٌ وعون، ولِولاة الأمر سيوفٌ تفرض النظام وتطبق القانون. وافتخارنا برجال أمننا يترسخ في العقول يوماً بعد يوم، ففي أدائهم المِهني احترافية عالية، وفي تأهيلهم المُستمر إيمانٌ بقدراتهم العالية ذهنياً وبدنياً، وفي تخطيطهم للمهام الموكلة لهم حضورٌ فكريٌ متقدم وعالي المستوى قائم على منهجٍ علميٍ أصيل، وفي أدائهم للمهمات وتنفيذهم للخُطط الموضوعة شِّدة الرجال الأشاوس وشجاعة الفرسان وبسالة الأبطال. جهودهم الجبَّارة في حفظ أمن وطننا الكريم معلومةٌ مُنذُ عهد التأسيس، ونجاحاتهم المتواصلة في أداءِ أعمالهم المنوطة بهم مُدونة في سجلات تاريخهم الزاهي، وشدَّتهم وشجاعتهم وبسالتهم في مكافحة ومحاربة ومواجهة الإرهابيين والمتطرفين تشهد بها ضرباتهم المُباركة والحاسمة وخططهم النوعية والاستباقية التي قضت على الإرهاب والإرهابيين والتطرف والمتطرفين. هكذا هم رجال أمن المملكة الذين يعملون تحت راية التوحيد وخلف قيادتها الرشيدة وتوجيهات ولي الأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله.

وإذ نحن نستذكر هذه الصِفات الزاهية كل ساعة من ساعات أيامنا، إلا أن رجال أمننا في جميع أجهزة دولتنا الكريمة يثبتون كل دقيقة أنهم على قدر المسؤولية التي أُوكلت لهم، وعلى قدر الأمانة التي وضعت في أعناقهم، وعلى قدر القسم الذي يعملون تحته. وإذا كانت أحداث الماضي تُثبت ذلك، إلا أن العملية التي قاموا بها بمحافظة القطيف في 7 يناير 2019م تؤكد المؤكد بأنهم، كرجال أمن، يسعون دائماً للتفوق على أنفسهم في الاحترافية والتنفيذ والأداء التي جعلتهم في مقدمة أجهزة الأمن على المستوى الدولي، ويُصادق على ذلك الواقع الذي يعيشه جميع من يسكن أراضي المملكة ويهنأ بأمنها ويستمتع بخيراتها. ففي بيان رئاسة أمن الدولة الذي بثته «واس» في 9 يناير 2019م يمكن رؤية تعدد وتنوع المهام التي يقوم بها رجال الأمن، وتوقع النتائج الإيجابية التي سوف يحصدها المواطن والمجتمع من فعالية أداء الأجهزة الأمنية. فقد جاء في البيان: «بأنه نتيجة لمتابعة جهاتها المُختصة لأنشطة العناصر الإرهابية بمحافظة القطيف، رصدت مؤشرات قادت - بفضل الله - بعد تحليلها إلى الكشف عن وجود ترتيبات لتنفيذ عمل إجرامي وشيك والاستدلال على منزل ببلدة الجش بالمحافظة اتخذوا منه وكراً لهم ومنطلقاً لأنشطتهم التي يستهدفون بها أمن البلاد ومقدراتها وسلمها الاجتماعي، وإعاقة وتعطيل مشروعات التنمية بالقطيف.. وعلى إثر هذه المعلومات باشرت الجهات المُختصة بالرئاسة فجر 1 /5 / 1440هـ عملية أمنية استباقية تم بموجبها محاصرة المنزل.. والذي كان يوجد بداخله سبعة من المطلوبين أمنياً، وقامت بتوجيه النداءات لهم لتسليم أنفسهم إلا أنهم لم يستجيبوا، وبادروا بإطلاق النار على رجال الأمن، الأمر الذي اقتضى التعامل مع الموقف بالمثل لتحييد خطرهم والمحافظة على حياة الآخرين من المارة والساكنين في محيط الموقع. (ومما) نتج عن العملية: ضبط سبعة رشاشات آلية، وثلاث قنابل تم التعامل معها في الموقع، ومسدس جلوك، وعدد (593) طلقة رشاش وعدد (30) طلقة مسدس، وعدد (21) مخزن سلاح، وعدد (22) هاتف جوال..».

جهود مُباركة تلك التي تعمل عليها رئاسة أمن الدولة لتطهير مُجتمعنا الكريم من المُتطرفين والإرهابيين الذين يعملون لاستهداف أمن المواطن وبث روح الخوف والفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع، ويسعون لزعزعة أمن وسلامة واستقرار الوطن. نتائج عظيمة تلك التي تتحقق بتعزيز الأمن والسلم والاستقرار يستفيد منها المواطن وينمو ويزهو ويتطور بها المجتمع وتحقق الدولة مستويات متقدمة من التحديث.

وفي الختام، من الأهمية التأكيد على أن مكافحة ومحاربة الإرهاب والتطرف سياسة ثابتة من سياسات المملكة التي تعمل عليها بكل حزم، وتنفذها بكل قوة سواء في القضاء على العناصر الإرهابية في الداخل، أو في استهداف التنظيمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة والعميلة في المنطقة كتنظيم داعش والقاعدة وميليشيا الحوثي، أو في العمل مع أعضاء المجتمع الدولي لمواجهة الأنظمة السياسية المتطرفة التي تعمل على زعزعة أمن واستقرار الدول. هذا المبدأ الإسلامي الأصيل الذي تطبقه المملكة في سياساتها، عبرت عنه أمام المجتمع الدولي، وطالبت جميع دول العالم بالعمل سوياً لمكافحة ومحاربة الإرهاب والإرهابيين. فالتطرف والإرهاب يتناقضان تماماً مع التنمية والتحديث. فعلى المجتمعات والدول أن تعمل لصالح مستقبل تعمهُ التنمية والتطور، بدلاً من التراخي والتواكل اللذين يؤديان لزعزعة أمنها ويبثان فيها روح الفرقة والفتنة والانهزامية.

* نقلا عن "الرياض"