لماذا الأغاني كلها شوق وهيام وصد؟

يشتكي كثيرو الشكوى أن الغناء لا شغل له سوى الحب والغرام والهيام، وأكثره قائم على الشوق والعذل والصد والهجر وقسوة قلب الحبيب وعدم الوفاء.

في كل مرة أسمع أغنية أشعر أنها الأغنية السابقة نفسها التي سمعتها أمس وقبل أمس ومنذ أن بدأت بسماع الأغاني، من الصعب أن نسمع أغنية يشكر فيها الحبيب حبيبته على الوصال واحترام العهود والمواثيق.

عندما تبحث في أغاني كبار المغنين والمغنيات سترى الشكوى في أجل صورها، نستثني ثلاثاً أو أربعاً من أغاني أم كلثوم ولكن البقية تأخذ هذا المنحى، محمد عبده وفيروز وطلال مداح.. إلخ على النمط نفسه. وحتى إن عدنا إلى الماضي أيام المغنين الموصلي وحبابه.. إلخ سنجد الشيء نفسه رغم المسافة الزمنية الكبيرة بيننا وبينهم، وسنجد هذا أيضاً في الثقافات الأخرى.

الغناء في العالم قائم على الهيام والشوق والصد وطلب الصفح، الأغاني في التاريخ كله لا تتعدى عشر قصائد تكتب بطرق مختلفة، بصرف النظر عن المستوى الحضاري والثقافي تتشابه الأغنية في لندن مع الأغنية في قرية قبلية بدائية في الأمازون.

حاول كثير من الفنانين على مستوى العالم إخراج الأغنية من هذا الاستغراق في الحب بين الجنسين إلى فضاء حب الوالدين وحب الوطن وتشجيع الجنود في المعارك والتغني بالطفولة والزرع والشجر والمطر وجمال الطبيعة ولكن هذه المحاولة بقيت رهينة المناسبات والظروف الاستثنائية، عندما تتأمل في هذه المحاولات للخروج من الحب بين الرجل والمرأة سترى أنها تعتمد على الدعم الرسمي أو التقرب من الرسمي.

في الجلسات الإخوانية والشلل لا يحتفل الناس بسماع الأغاني الوطنية أو غيرها، منذ أن تبدأ السهرة وحتى نهايتها لا تسمع إلا أغاني الهيام والصد والهجران.. إلخ، سواء أكانت سهرة نساء أم سهرة رجال، لن ترى أجساداً تتمايل على أغنية وطنية أو تشجيعية أو تمجد حب الوالدين. الأغنية قائمة منذ فجر التاريخ على الشوق بين الجنسين، وما يؤكد ذلك أن الأغنية لا تحتفل كثيراً باللقاء والانسجام بين الحبيبين ولا نلحظ أنها تمجد الزواج بعد أن يتم، من الواضح أنها تشتغل على المشاعر المتباعدة.

التوافق على هذا الاتجاه في الأغنية بين الشعوب في الحاضر والماضي حتى الشعوب البدائية ليس صدفة، المسألة تتعلق بفطرة الإنسان الأولية كالأكل والشرب والإحساس بالخوف.. إلخ.

الحب هو أساس الحياة والشوق هو أساس الحب، كل ما يمكن أن نصفه بالفطري سيكون أدنى من فطرية الشوق للجنس الآخر، بلا حب تنقرض البشرية، هذا ما جعل الأغنية والموسيقى شيئاً فطرياً لا يمكن أن تخلو أمة منها.

* نقلا عن "الرياض"