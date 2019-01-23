هل وزنك زائد؟!

السمنة هي زيادة وزن الجسم عن حدّه الطبيعي نتيجة تراكم الدهون فيه، وهذا التراكم ناتج عن عدم التوازن بين الطاقة المتناولة من الطعام والطاقة المستهلكة في الجسم، وقد أصبحت السمنة إحدى السمات التي يتصف بها أفراد مجتمعنا، فالإحصائيات تفيد بأن نسبة السمنة في المملكة تجاوزت الـ50% من مجموع السكان، مع وجود العديد من الجهود والمبادرات الهادفة لخفض تلك النسبة.



بعض الأفراد يتجاهل موضوع السمنة ولا يعبأ بها، بل إن بعضهم يعتبر السمنة مظهراً من مظاهر الوجاهة، ويفتخر وهو يشير إلى حجم بطنه، في المقابل فإن بعض الأفراد يعيش حرباً مع السمنة، فينتصر في بعض المعارك، ويخسر أخرى، وفي بعض الأحيان يستسلم، وفي أحيان أخرى يحافظ على انتصاره، خصوصاً وأن آثار تلك الحرب يمكن أن تظهر بوضوح من خلال المنظر العام لجسم الإنسان، فكثير من الناس يتهاون في أخذ الاحتياطات اللازمة لوقف هذه الزيادة، وبعضهم يعتقد بأن زيادة الوزن أمر لا خطورة منه، والبعض الآخر يجد نفسه ضعيفاً أمام الأكل والشرب، كما أنه ضعيف أمام ممارسة الرياضة والحركة والقيام ببعض التمارين، كما أن البعض قد يكون لديه خلل في بعض الغدد، مما يساعد في سرعة ظهور السمنة على بعض أجزاء من جسمه.



تأثير السمنة لا يظهر فقط على الشكل الخارجي للجسم، بل لها تأثير أيضاً على الأجزاء الداخلية، فهي قد تُسبِّب إرهاقاً للقلب والرئة وتصلُّب الشرايين، إضافة إلى وجود علاقة بينها وبين مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم والروماتيزم والتهاب المفاصل... وغيرها من المشاكل الأخرى التي لو حرص الإنسان على مراقبة هذه الزيادة في بداياتها؛ لاستطاع حسم المعركة، والانتصار على زيادة الوزن منذ البداية، بدلاً من الهزيمة والتقهقر بعد الوصول إلى مرحلة السمنة.



أعتقد بأن العصر الذي نعيشه فيه الكثير من المقومات التي تساعد على الانتصار في هذه المعركة بالرغم من شراستها، ووجود الكثير من التحديات، غير أن مستوى التوعية قد ارتفع كما ارتفع مستوى الوعي، مما يساهم في أن يعمد الفرد إلى أن يكون حذراً وأن يُراقب طعامه سواء بالنسبة للكمية أو النوعية، كما يحرص على مزاولة الأنشطة الرياضية والحركة ولو من خلال المشي، وأن لا يتهاون عند زيادة الوزن بعض الكيلوجرامات، فكل كيلوجرام يزداد يعني أنك يجب أن تبذل طاقة وجهداً أكبر لخسارته مستقبلاً، فإذا ما زاد وزنك عدة كيلوجرامات أخرى دون انتباه ويقظة منك، فهذا يعني أنك قد تصل إلى مستوى من الزيادة في الوزن، تحتاج منك إلى بذل طاقة وجهد أكبر ووقت أطول قد لا تملكهما مستقبلاً، مما يساهم في خسارة تلك المعركة وزيادة وزنك لمستوى السمنة.

* نقلا عن "المدينة"