التفوق و(مسك)

مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية)، مؤسسة غير ربحية أنشأها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله لتكرِّس أهدافها لرعاية وتشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب من أجل مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية.

وتركز المؤسسة على الاهتمام بالشباب، وتمكين المواهب والطاقات الإبداعية ودعم ركائز المعرفة من خلال تمكين الشعب السعودي نحو التعلم كوسيلة للتطوير ودفع التقدم في مختلف المجالات. يقول الأمير محمد بن سلمان (نعمل على تمكين المجتمع من التعلم والتطور والتقدم في مجالات الأعمال والمجالات الأدبية والثقافية والعلوم الاجتماعية والتكنولوجية عبر إنشاء حاضنات لتطوير وإنشاء وجذب مؤسسات عالية المستوى وتوفير بيئة تنظيمية جاذبة). وحثت رؤية 2030 على التفوق والإبداع والتميز حتى نكون في العالم الأول.. وعلى ضوء هذه المعطيات الجميلة أقدم مقترحاً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تتبناه وترعاه مؤسسة مسك وتضع له القواعد القانونية العادلة والمحايدة الصادقة المنضبطة وذلك بإعطاء ميزات للمتفوقين والموهوبين والمبدعين تميزهم عن غيرهم وتحفز غيرهم ليكونوا مثلهم. فما هي المكافأة التي يتحصل عليها شاب سعودي تخرج في الهندسة الكيميائية مثلاً من جامعة الملك فهد للبترول بمرتبة الشرف الأولى وتقدير ممتاز أو تتخرج فتاة سعودية من جامعة جازان بنفس التقدير والتميز. فهل لهما أي ميزة وهما يبدآن حياتهما بجدية وكفاح وصبر.

قد يتعين معيد وقد لا يتعين لكن الأفضل أن أعطيه ميزات تشجعه.

مثلاً الأولوية في طلبات الإسكان والحصول على أرض مجاناً في نيوم مدينة الابتكار والإبداع والمعرفة أو غيرها. كما يمكن أن نعطيهم تخفيضات في رسوم الاستقدام والعمالة وتذاكر السفر والطيران والسجل التجاري ورسوم البلديات وغير ذلك، كما يمكن أن نحفز القطاع الخاص ليمنحهم تخفيضات في المستشفيات والفنادق وتأجير السيارات والأسواق المركزية والاتصالات فهم متفوقون ومبدعون وهنا مسؤولية مسك، هذه المؤسسة المتفوقة لتضع المعايير وتكون المرجعية في هذا الأمر. وما أجمل أن يحمل المبدع بطاقة متفوق تميزه عن غيره وتحث الجميع للإبداع والتفوق في وطن التميز والرؤية.

* نقلا عن "الرياض"