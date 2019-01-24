السوق يجتذب أكثر من 100 مليار

تصريحات رئيس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز من "دافوس" تعطي مؤشرات إيجابية ومحفزة عن السوق السعودي وجاذبيته، "إن التوقعات تشير إلى أن التدفقات المالية التي ستدخل السوق السعودي عند إتمام ترقيته لكافة مؤشرات الأسواق الناشئة ستتراوح بين 30 مليار دولار و50 مليار دولار (ما يعادل 113 مليار ريال وحتى 188 مليار ريال)، جزء منها سيكون عبارة عن مبالغ نشطة قد تدخل بالتزامن مع الإدراج أو بعده، وذلك بحسب أوضاع السوق" نقلا عن قناة العربية، وهو ما يوضح أن حجم التدفق المالي في السوق السعودي أصبح يظهر أرقاما كبيرة مليارية مؤثرة، ورؤوس الأموال الأجنبية الكبيرة لا تأتي أو تستثمر من دون مبررات حقيقة وملموسة وجاذبة، وهذا ما يفرض تحديا داخليا أيضا لأصحاب الأموال "في البنوك" فالمؤشرات تقول إن السيولة تفوق 1،8 تريليون في البنوك السعودية وهي ضخمة، وتسيل لعاب أي سوق لاستثمارها واجتذابها، وهذا ما يخلق مبررا بأن تجتهد شركات الاستثمار في جذب هذه الأموال، فهي استثمار ودفع لعملية تنمية اقتصادية مهمة من خلال المساهمة في تدفق المستثمرين إلى السوق والاستفادة من عوائد هذه الشركات بالسوق، من خلال الشركات الرائدة وذات النمو والعائد.

ويؤكد معالي رئيس هيئة السوق المالية "ملكية الأجانب شهدت ارتفاعا منذ بداية العام لتقارب 5 % حاليا، بينما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب إلى 450 مستثمرا، وهو ما يمثل 3 أضعاف ما كان عليه في بداية 2018، ترقبا لترقية السوق لمؤشرات الأسواق الناشئة" وأضاف كذلك "فترة فتح السوق السعودي للمستثمرين الأجانب ما زالت حديثة (منذ 2015)، لذا نتوقع أن تزداد نسبة ملكيتهم بشكل كبير وبأكثر من ضعف المستوى الحالي، كما يحصل في أسواق أخرى مفتوحة للأجانب" هذا شهادة ضمن شهادات دائما أصر عليها في كل حديث هو "جاذبية" السوق السعودي للمستثمر الحصيف، ويجب أن يعرف كل متعامل مع السوق أن هناك كل شيء بالسوق شركات صغيرة وكبيرة رابحة وخاسرة ومخالفة ومنتظمة، ولكن الأفضل هو من يطبق على السوق أعلى المعايير وأقل تجاوزات، وهو ما يتشكل بالسوق السعودي حقيقة تدريجيا منذ زمن وعمل كبير، وتظل هي سوق بعمر الزمن قصير جدا، ولكن منجزاتها للوصول لمستويات النضج والموثوقية عالية يوما بعد يوم، ويجب أن نشيد بذلك ونقف معه حقيقة، السوق لا يضمن لك الربح، ولكن هناك ضمانة بتقديم أعلى المعايير القانونية والرقابية والموثوقية والجاذبية.

* نقلا عن "الرياض"